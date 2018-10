Lakers concluyen la pretemporada con victoria ante Warriors

EL SEGUNDO – De menor a mayor.

Así fue la pretemporada de los Lakers, y así se dio el último juego de preparación ante los Warriors – un cotejo en el que los laguneros remontaron 13 puntos para llevarse la victoria en San José.

El partido sirvió para darle confianza a la segunda y tercera unidad de Luke Walton, ya que LeBron James, Brandon Ingram, Josh Hart, Rajon Rondo, Alex Caruso, y Kentavious Caldwell-Pope fueron descansados.

Eso dejó a Lonzo Ball y Lance Stephenson a cargo de la conducción, y a un grupo de tiradores e internos – capaces y motivados – con mayor protagonismo del normal, y demostrando por qué pertenecen a la mejor liga del mundo.

Así fue como no solo Kyle Kuzma extendió su buena racha con 19 puntos, sino que otros artífices como Sviatoslav Mykhailiuk, Travis Wear, Isaac Bonga y Johnathan Williams se lucieron en una segunda mitad llena de emociones.

El comienzo del partido tuvo altibajos para los Lakers, que sufrieron para frenar a Stephen Curry en el primer cuarto, y a Klay Thompson en el segundo. Sin embargo, a medida que el encuentro se fue emparejando y convirtiéndose en un duelo de bancas, la de los Lakers dejó en claro que está lista para darle opciones por doquier a Luke Walton.

La figura fue el ucraniano Mykhailiuk, que además terminó como goleador con 22 puntos (y cuatro asistencias). El soviético disparó 8/18 de cancha (2/5 en triples), sacando a relucir su repertorio completo, que incluyó cortes al canasto y penetraciones poniendo la bola en el piso.

“No todos saben que puedo hacer todo”, dijo el escolta.

El novato se combinó a la perfección con Ball (8 puntos, siete asistencias y seis rebotes en 24 minutos) en el pasaje del tercer cuarto que le cambió el rumbo al partido.

“Todos movieron la bola, nadie fue egoísta, todos siguieron compartiendo y todos siguieron cortando”, explicó el ex Kansas. “Eso abrió mucho lugar para todos”.

El pivot Johnathan Williams aportó 14 puntos y 12 rebotes en 29 minutos, el alemán Isaac Bonga tuvo 12 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias en 32, y del resto se encargó Wear, quien explotó con 10 puntos en un lapso de 2:52 en el cuarto periodo para definir el pleito.

Walton quedó conforme con lo hecho sobre el final del partido.

“Nuestra defensa fue buena”, opinó. “Lo hablamos todo el campamento de entrenamientos, en cada sesión de prensa, lo hacemos. Hablamos de la defensa, y ha mejorado. Primero, eso muestra el tipo de cultura que estamos instalando aquí y lo que queremos. Queremos que nuestros muchachos, y sabemos que es la pretemporada, aunque estén jugando o no, que estén apoyando a sus compañeros”.

En el marco macro, la pretemporada concluyó sin lesiones de gravedad, y el equipo se encamina a un debut ilusionante el próximo jueves en Portland.

