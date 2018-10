JaVale McGee y la evolución del pivot en la NBA

EL SEGUNDO – JaVale McGee aceptó que la NBA ya no es la misma.

A un par de semanas de comenzar su undécima temporada, el pivot afronta una oportunidad única – en la que podría tener un protagonismo mayor al que tuvo con los Golden State Warriors los últimos dos años.

Con apenas 30 años, el pivot de Flint (Michigan) supo que era adaptarse o desaparecer.

“Es extremadamente difícil, porque pareciera que no nos quieren aquí”, dijo sobre el reto que tienen los centros de hoy. “Están tratando de sacarnos, y el ejemplo principal es que nos quitaron de la votación al Juego de Estrellas. Literalmente sacaron a la posición completa”.

McGee se soma el tema con una mezcla de resignación y humor.

“Piensen en eso, ni siquiera tenemos la opción”, continuó. “Tenemos que enfrentarnos a los guardias, y nosotros no vamos a anotar 40. Nosotros trabajamos duro, y ahora tenemos que ajustar nuestro juego como todos los demás. Ya no nos quedamos atrás (cerca del aro), estamos más arriba, sabemos intercambiar (marcajes). Es la evolución, supongo”.

Su estilo fue lo que atrajo a Magic Johnson y Rob Pelinka. Un pivot de siete pies capaz de moverse como un perimetral, con medidas justas de experiencia, atletismo, y hasta un poquito de tiro.

“Tengo la luz verde para tirar tiros abiertos, así que eso es algo bueno”, reconoció.

Su debut hasta el momento ha sido positivo, aportando 17 puntos y siete rebotes en el debut en San Diego, y agregando otros 15 y ocho (con cinco tapones) el martes en STAPLES Center.

“Siento que estoy jugando bien”, opinó.

Se presume que su titularidad está garantizada, aunque Luke Walton continúa probando a Ivica Zubac, y también aKyle Kuzma y Michael Beasley en otras alineaciones más bajas.

McGee no solo no ha sentido la presión, sino que además dijo el martes que le gustaría poder jugar 30 minutos por noche esta temporada, algo que hizo por última vez en un juego NBA en febrero de 2013.

JaVale McGee dijo que le gustaría llegar a jugar 30 minutos por noche esta temporada. En este nivel, y con la composición de la plantilla, eso podría ser crucial para el equipo.



Más allá de su rol específico, el dos veces campeón de la NBA cree que la dirección en la que está yendo la liga lo ha convertido en un mejor jugador.

“Definitivamente”, aseguró. “Antes era más fácil porque todos hacían lo de quedarse atrás y bloquear el tiro en el aro. Entonces yo pensaba, ‘que bueno, utilizaré mi atletismo’. Ahora es mucho más consciente, definitivamente tengo que enfocarme más y pensar más en lo que tengo que hacer, en lugar de solo usar mi atletismo. Por suerte todavía tengo mi atletismo”.

Algunos cambios en su dieta – ahora es vegano – le han ayudado a mantenerse vigente.

“Es mi evolución propia y de cómo puedo jugar”, explicó. “Un año llegué a 280 (libras) y pensaba, ‘soy grande, estoy por tener una gran temporada’, y no podía saltar, no podía correr, me sentía cansado. Y ahí me dije, ‘quizás ser tan grande no sea lo mío. Me quedaré en 240, 250’”.

Eso, y la capacidad de autoanalizarse y conocerse, lo mantienen en plenitud. Su filosofía es clara:

“La vuelco sobre gente, bloqueo tiros, y me salgo del camino”, resumió.