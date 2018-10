Lakers y un debut propicio para la autoevaluación

SAN DIEGO – Lecciones antes que resultados.

Ese suele ser el lema de cualquier partido de pretemporada, pero para un equipo como los Lakers – comenzando un camino de metamorfosis extrema – la idea cobra aún más importancia.

La derrota por 124-107 en San Diego ante los Denver Nuggets pasará a la historia como el día en el que LeBron James vistió por primera vez la camiseta púrpura y dorada, pero su real importancia para Luke Walton y compañía pasa por las observaciones que se pueden empezar a hacer – y cómo estas servirán para seguir mejorando.

“Es algo de lo que esperaba”, dijo sobre la labor de los suyos. “Hicimos bien algunas de las cosas que trabajamos, pero no las hicimos por periodos de tiempo lo suficientemente largos. Me gustó el ritmo con el que jugamos, me gustó que movimos la bola – creo que tuvimos 25, 26 asistencias – pero con demasiadas pérdidas”.

Las 26 asistencias (11 de Rajon Rondo) quedaron empañadas por las 21 pérdidas, daño colateral de un estilo frenético que requiere de gran precisión, y que conlleva poco margen de error.

“Estamos tratando de jugar rápido, queremos subir (el ritmo), y las pérdidas van a venir”, explicó Walton. “En general, quedé complacido con la manera que jugamos, durante segmentos del partido. Ahora tenemos que ser más consistentes jugando de esa manera”.

James coincidió.

“Sabíamos que habría momentos en los que sufriríamos, en los que no moveríamos la bola como nos gustaría, algunos errores defensivos…pero es bueno tener esas cosas sobre las que trabajar”, aseguró.

El astro, quien terminó con nueve puntos, tres rebotes y tres asistencias en 15 minutos, explicó que algunas de las alineaciones que estuvieron en cancha ni siquiera fueron practicadas. Además, avisó que todavía están instalando muchos de sus principios defensivos – y que deberán seguir puliendo el tema del rebote en defensa.

LeBron terminó con 9 puntos, 3 rebotes, y 3 asistencias en 15 minutos en su debut como Laker. pic.twitter.com/RgxEUCrGDm — Los Lakers (@LosLakers) October 1, 2018

La ausencia de Lonzo Ball hizo que se resintiera la estructura de la segunda unidad, pero Walton quedó satisfecho con lo hecho por los titulares, particularmente sus dos veteranos.

“Creo que estuvieron fantásticos”, dijo el entrenador. “Su compromiso con subir (el ritmo), defensivamente…creo que el primer grupo como unidad hizo un buen trabajo para empezar. Ambos equipos hicieron demasiadas faltas, ellos tiraron treinta y pico de tiros libres, y será difícil ganar así. Hay algunas reglas a las que debemos ajustarnos. El primer grupo jugó muy bien, y obviamente liderado por esos dos”.

La ofensiva dejó un poco más conforme a King James.

“El ritmo fue bueno y el espacio también”, aseguró, resaltando la actividad de Brandon Ingram.

El alero anotó 16 puntos en 7/14 de cancha.

“Creo que Brandon hizo un buen trabajo de buscar involucrarse, ya sea teniendo la bola en sus manos o cortando desde el lado débil”, apuntó Walton. “Lo hemos instado a que sea más activo en las líneas de pases defensivas, y tuvo un par de desvíos y un robo”.

La defensa fue otra historia, y Walton hizo hincapié en el exceso de contacto.

“Queremos ser un equipo físico en defensa pero obviamente no podemos serlo si hacemos faltas todo el partido”, se lamentó. “Esto toma tiempo, sabemos que es así, y ahora tenemos video para analizar y volver al trabajo mañana”.