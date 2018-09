Paciencia, la clave para LeBron, Rondo, y los Lakers

EL SEGUNDO – “El Día 1 es el día más importante de la temporada”.

La frase es de Rajon Rondo, pero tanto Luke Walton como LeBron James también lo dieron a entender – cada uno a su manera.

La primera práctica del primer día del campamento tuvo todos los condimentos esenciales. Más de la mitad del plantel conociendo al cuerpo técnico, veteranos estableciendo su liderazgo, novatos haciendo sus primeras armas, y jóvenes intentando encontrar su lugar en medio de una situación surrealista en la que todo pareciera girar alrededor de King James.

A diferencia de años anteriores, en los que Walton lamentaba lo callados que eran sus jugadores más importantes, en esta ocasión Lance Stephenson, Michael Beasley, y compañía tomaron la batuta desde el principio.

“Los veteranos hablan”, señaló el entrenador. “Enseñan todo el tiempo los matices del juego”.

Está claro que las voces de James y Rondo son las que más peso tienen, y por eso no fue casualidad que se encontraran en equipos opuestos en el primer partido al final de la sesión. El base explicó que, de esa forma, se les hace más fácil a ambos explicar y enseñar.

Rondo, un tipo vocal por naturaleza – incluso como líder de los Celtics campeones de 2008 en su segunda temporada en la NBA – dijo que entiende por qué muchos de ellos todavía no alzan la voz.

“Hay que liderar con el ejemplo”, indicó. “Muchos no hablan porque no saben qué decir, y si no lo sabes, es mejor quedarse callado hasta que entiendas o te pongas al día con los que saben de qué están hablando. Es un proceso”.

Ese proceso es quizás la arista más fascinante de todo el campamento, junto con la paciencia que deberán exhibir los veteranos, comenzando con James.

“No soy un tipo muy paciente, pero entiendo que tengo que ser paciente ahora mismo”, confesó el astro. “Tengo que ser paciente conmigo mismo también. Es un nuevo comienzo para mí, es mi primer año aquí, mi primer año en un sistema nuevo. Sé jugar el baloncesto pero esto es todo nuevo para mí también. Debo ser paciente conmigo mismo, no solo con mis compañeros”.

Rondo lo vive de manera similar, aunque destacó la satisfacción que le genera enseñar.

“Yo tampoco soy un tipo paciente, pero hace un par de semanas fui a la iglesia y el foco estaba sobre la paciencia”, recordó. “Estoy trabajando sobre eso, y es algo sobre lo que continuaré trabajando. Algunos dicen que por eso a Magic (Johnson) no le gustó mucho ser entrenador, porque los muchachos no entendían tan rápido y se aburrían del proceso”.

El armador entiende su rol y la importancia de que su mensaje le llegue a los compañeros.

“A medida que fui creciendo en esta liga – ya tengo 32 años – es parte del juego”, dijo en relación a la importancia de compartir su conocimiento. “No todos se van a poner al día tan rápido que tu. Mi trabajo como líder es entender de qué están hechos esos muchachos, qué los activa, y cómo aprenden”.

James agregó que su rol como padre le ha servido para encarar este tipo de situaciones.

“Tengo que traer la (actitud) que tengo en casa”, explicó. “Cuando tienes tres hijos, debes ser paciente. No estoy diciendo que sean chicos, porque son hombres jóvenes y algunos de estos hombres tienen familias también. Debes aprender que tienes que ser paciente, y analizar a todos de manera diferente para sacarles lo mejor. Todos los días serán una nueva herramienta para ver como puedo sacarle lo máximo a cada uno de estos muchachos”.

S H O W T I M E pic.twitter.com/YWBtntLWSp — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 25, 2018

Los jóvenes tendrán que hacer lo suyo.

Josh Hart mencionó el lunes que los jóvenes no deben dormirse en los laureles y dejar que los veteranos interrumpan su crecimiento, sobre todo en materia de liderazgo. Walton lo recalcó el martes.

“Siguen teniendo la responsabilidad de hablar”, avisó. “No podemos quedarnos sentados y solo contar con LeBron y Rondo, o Michael. Continuaremos mejorando con los jóvenes y parte de ese crecimiento es hablar y hacerse cargo en ambos lados de la cancha. Creo que, por momentos…en el ejercicio de contragolpes, diferentes jugadores quedan atrás, y esa es tu defensa y debes hablar. Brandon (Ingram) habló, (Kyle) Kuzma habló, Josh lo hizo. Hicieron un buen trabajo también”.