LeBron James comienza su travesía con los Lakers

EL SEGUNDO – Como el primer día de clases.

Así describieron LeBron James, Luke Walton y otros integrantes de los Lakers el Día de Medios realizado el lunes en el UCLA Health Training Center.

La ocasión sirvió también para que el astro diera su primera conferencia de prensa como jugador de los laguneros – y este dejó algunas frases más que interesantes.

Antes que nada, King James dejó en claro que no juzgará la temporada basado en si el equipo consigue el anillo o no.

“No creo que lo único que sea exitoso al final de la temporada sea ganar el campeonato”, explicó. “Hay solo un campeón. Eso no quiere decir que no seas exitoso”.

Es por eso que James marcó una clara distinción entre los de púrpura y dorado y los Golden State Warriors – actual bicampeón de la NBA.

“Tenemos mucho camino para llegar a Golden State”, avisó. “Ellos pueden continuar donde terminaron…nosotros empezamos de cero y tenemos un largo camino por recorrer. No podemos preocuparnos por lo que haga Golden State…ojalá que algún día podemos ponernos en la posición para competir por un campeonato como Golden State lo ha hecho los últimos años”.

Para llegar a eso, el jugador habló de un proceso de superación que comienza con él, y que se extiende a cada integrante del plantel.

“Mi expectativa es la de tratar de mejorar cada día”, confesó. “No espero nada. Uno trabaja por lo que quiere. No puedes esperar nada. Para mí todo es parte del proceso. No sabemos. Es lo desconocido. Lo desconocido es lo que se espera al final del camino. No baso nada sobre eso. Lo que sé que puedo traer es el compromiso hacia la excelencia todos los días, desde un punto de vista mental y cómo me preparo para salir a jugar. Todo lo demás se dará solo”.

La nueva escuadra del pic.twitter.com/jhXL1KepAS — Los Lakers (@LosLakers) September 24, 2018

James agregó que piensa aprender de sus compañeros tanto o más de lo que les enseñará.

“Siempre estoy en un proceso de aprendizaje”, avisó. “Sin importar dónde estoy en mi carrera, siempre estoy en un punto en el que quiero aprender y sacar cosas de compañeros y entrenadores, y cosas de esa naturaleza. Estoy ansioso por ver lo que todos podemos traer a la mesa, y cómo podemos comparar ideas entre todos para poder mejorar nuestros juegos, tanto en la cancha como mentalmente también”.

Lo que es evidente es que su estilo no sufrirá grandes cambios.

“Mi juego no cambia, sin importar quién me acompañe”, señaló. “Creo que mi juego puede encajar con el de cualquiera. Soy un tipo que pone al equipo primero. Amo pasar la bola, amo compartir la bola. Y viendo a estos tipos desde afuera, el ritmo al que juegan es algo que me entusiasma. Amo correr la cancha y ese tipo de cosas. Creo que Luke y el cuerpo técnico nos dejarán saber lo que quieren de nosotros para que seamos exitosos”.

Por contrapartida, James se mostró ilusionado por la oportunidad de compartir cancha con un jugador en particular: Rajon Rondo.

“Siempre ha sido uno de los jugadores más cerebrales e inteligentes contra los que me he enfrentado”, lo elogió. “Y uno de los más competitivos. Sabe todo lo que sucede en la cancha, sabe todo lo que estás haciendo, sabe todo lo que está pasando, todas las fortalezas y debilidades. A veces te ves a ti mismo en alguien del lado opuesto y ahí es cuando piensas que sería loco si alguna vez unieras fuerzas con alguien de esa mentalidad, que sabe lo que pasa en cada posesión. Será un momento muy lindo pisar la cancha con él, sabiendo que está viendo las cosas que yo estoy viendo, sin que tengamos que decir nada. No hay muchos de nosotros en la liga que puedan pensar y preparar sus mentes antes de pisar la cancha, y jugar el baloncesto como nosotros dos”.