Para los Lakers, lo mejor está por venir

EL SEGUNDO – A buen entendedor, una canción clásica.

“The Best is Yet to Come”, en la voz tan inconfundible como sublime de Frank Sinatra, se escuchaba claramente en el sistema de audio del gimnasio del UCLA Health Training Center minutos antes del comienzo de la conferencia de prensa de Magic Johnson y Rob Pelinka.

Y es que sin dudas para ellos – y para gran parte de la afición lagunera – lo mejor está por venir.

Las dos caras visibles de la conducción de los Lakers hablaron con la prensa a lo largo de unos 35 minutos, dejando la mesa servida para el comienzo del campamento de entrenamientos, pautado para el próximo martes 25 de septiembre.

Johnson y Pelinka poco hicieron para contener su emoción, alternando historias sobre las prácticas veraniegas que tuvieron a LeBron James como protagonista principal.

@MagicJohnson: "Finalmente estamos aquí y podemos comenzar".



"He visto a LeBron desde lejos, he ido a muchos juegos, pero verlo en el gimnasio es totalmente distinto". — Los Lakers (@LosLakers) September 20, 2018

La palabra de Magic tiene un peso particular, y cuando emite frases como esa, uno sabe que se encuentra ante algo especial.

El discurso, siempre en unísono entre ambos, se dio alrededor de la confección del plantel – un balance delicado y fascinante entre veteranos y jóvenes.

Rob Pelinka: "Este grupo de muchachos es tan competitivo como se pueden imaginar".



Dijo que el gen competitivo es algo que se multiplica cuando tienes a jugadores competitivos en el gimnasio. — Los Lakers (@LosLakers) September 20, 2018

El tema, siguiendo esa línea, fue la competitividad.

“Tenemos a dos jugadores por puesto”, diría Johnson un rato más tarde. La respuesta fue en el marco de una pregunta relacionada a la posición de pivot, pero se extiende a todos los puestos.

Desde la base con Rajon Rondo (“el mejor mentor para Lonzo Ball”, según Johnson) hasta el perímetro y los internos, los Lakers cuentan con variantes no solo para experimentar, sino también para sobrellevar todo tipo de lesiones y contratiempos.

Johnson incluso señaló a Kentavious Caldwell-Pope como uno de los jugadores que sorprenderá a propios y extraños.

“Les pedimos a todos que cambien y lo han hecho”, agregó en referencia a la tarea que le dejaron a los jugadores de la temporada pasada, con el énfasis en la preparación física.

Los ejecutivos también resaltaron la ferocidad de Kyle Kuzma y la precisión del tiro de Svi Mykhailiuk. El ucraniano ya se sumó a los entrenamientos informales el jueves tras su participación con Ucrania en las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo FIBA 2019.

Sin embargo, Johnson y Pelinka evitaron meterse en territorio de Luke Walton – escapándole a preguntas específicas acerca de temas tácticos. Lo que quedó claro fue el voto de confianza hacia el entrenador y sus colaboradores, de cara a su tercera temporada con los laguneros.

“Estamos emocionados por Luke y su cuerpo técnico”, dijo Johnson. “Luke ha estado trabajando duro para descifrar cómo utilizar todas las piezas. Luke es un ganador. Como jugador, en Golden State, y también será un ganador aquí”.

El reto está planteado, y las expectativas nunca han sido tan altas desde la llegada de esta cúpula ejecutiva. Pese a eso, la confianza abunda en el sur de California.

“Cada miembro de este equipo ha mejorado”, sentenció Johnson.

Se acerca el momento de la verdad. La espera está a punto de acabarse.