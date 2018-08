Kobe Bryant, 40 años de grandeza y recuerdos

El 23 de agosto marca el aniversario No. 40 del nacimiento de una de las grandes leyendas de la historia de la franquicia de los Lakers.

Kobe Bryant, así como lo hizo Magic Johnson en su momento o como lo intentará hacer LeBron James a la brevedad, llegó para alimentar la historia de una organización que era grande antes de su arribo, y a la que él ayudo a acrecentar durante 20 inolvidables temporadas.

Y es que el adolescente de Philadelphia dejó su marca desde el principio, convirtiéndose en uno de los más jóvenes en llegar a la NBA a los 18 años y haciéndose conocido de inmediato.

Imposible ignorar el efecto que tuvo su título en el campeonato de volcadas en 1997 en Cleveland, apenas una probadita de lo que vendría. Y es que, quizás con la excepción al premio al Novato del Año (otorgado a un tal Allen Iverson), Bryant llenaría su vitrina con todos los galardones habidos y por haber.

El ser nombrado al Segundo Equipo de Novatos solo sirvió para avivar el fuego, y antes de la finalización de 1997, la Mamba Negra sumaría otro momento icónico.

Un 17 de diciembre, en la gélida ciudad de Chicago, Kobe presentó su mejor cara ante el ídolo de su infancia y el ícono al que reemplazaría en los corazones y la imaginación de cientos de millones alrededor del mundo. Los 33 puntos no fueron suficientes ante los 36 de Su Majestad y sus Bulls, pero ya no habría vuelta atrás.

Bryant había llegado.

“Mi padre me enseñó de chico a que no me le rebaje a ningún hombre”, contó ese día. “Si él se enciende, tu te enciendes. Ve golpe por golpe”.

El meteórico ascenso no se detendría, y el primer anillo cayó por su peso. Aquella sociedad histórica e inigualable con Shaquille O’Neal comenzaría a dar frutos en la temporada 1999-00.

Para Bryant era el momento de dar un nuevo salto, y ni Reggie Miller, ni un tobillo destrozado, ni nada iban a volver a posponer su coronación.

Tras perderse gran parte de los Juegos 2 y 3 por lesión, Kobe se guardó lo mejor para el final. Con O’Neal eliminado por faltas en el tiempo suplementario, Robin se convirtió en Batman.

Un par de tiros de media distancia y un rebote y canasta fueron suficientes para enmudecer al Conseco Fieldhouse de Indianápolis, y darle a los Lakers la ventaja de 3-1 en la serie.

“Este es el juego que había estado soñando”, confesó Bryant, en la cima del mundo a los 21 años.

Bryant, O’Neal y los Lakers ganarían el tricampeonato y jugarían una cuarta final en cinco años en 2004 ante los Pistons, y eso le puso fin a aquella era.

"¿Algún francotirador en la sala?". Nadie podía detener a @KobeBryant. El tricampeonato y la mentalidad mamba. #AccesoTotal #Kobe40 pic.twitter.com/9m0EoKiJQG — NBA Latam (@NBALatam) August 23, 2018

Phil Jackson regresaría en 2005, y ya sin Shaq, Bryant se había convertido en amo y señor del show…

…y qué mejor manera que demostrarlo que con la segunda anotación más alta de la historia de la NBA. Los 81 puntos a los Toronto Raptors aquel 22 de enero de 2006 no solo quedarán grabados por siempre en la memoria de los fanáticos de los Lakers, sino que también destacan como uno de los grandes momentos deportivos de la década.

La noche gloriosa de @KobeBryant: ¡81 PUNTOS!

Cada uno de ellos resumidos en 3 minutos. #Kobe40 pic.twitter.com/sl4RvI9GRk — NBA Latam (@NBALatam) August 23, 2018

Luego llegaría Pau Gasol, y la hora de volver a ganar títulos.

Tras caer ante los Celtics en las Finales de 2008, Bryant finalmente conseguiría aquel cuarto anillo – despachándose con 32 puntos en la victoria en tiempo suplementario ante Orlando Magic.

El quinto llegaría en 2010, con el sabor especial de vengarse de los Celtics. Bryant alcanzaba a Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar con cinco anillos vestido de púrpura y dorado.

Última parte del #AccesoTotal de Kobe Bryant: sus campeonatos back to back junto a Pau Gasol. #Kobe40 pic.twitter.com/Y2pkDhXMN8 — NBA Latam (@NBALatam) August 23, 2018

El ocaso de su carrera estuvo marcado por lesiones y decepciones, pero también por esfuerzos sobrehumanos.

Imposible olvidar cómo cargó a aquel equipo diezmado en 2012-13, llevándolos en sus espaldas a los playoffs en una temporada en la que Dwight Howard, Steve Nash y compañía se fueron quedando en el camino.

Bryant lo pagaría caro con aquella ruptura en el talón de Aquiles, no sin antes ponerse de pie y completar el trabajo en la línea de tiros libres. El narrador Adrián García Márquez lo apodó “El Macho”, y ese mote nunca le sentó mejor que en aquel momento.

Sin embargo, todavía quedaban noches mágicas, y Bryant se guardó la última bala para el día de su retiro.

Allí, ante Utah Jazz y con un STAPLES Center repleto de estrellas, Kobe anotó 60 puntos para irse por la puerta grande.