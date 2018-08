Analizando el Draft 2018 con Jesse Buss

NOTA ORIGINAL DE MIKE TRUDELL

Pareciera que se ha convertido en rutina que los Lakers acierten en sus selecciones del Draft, al punto de que las expectativas para los escogidos en la Clase de 2018 son altas pese a que llegaron con los picks No. 25, 39, y 47 – territorio pocas veces fértil en la historia.

Está claro que debemos esperar para ver cómo se compararan Moe Wagner, Isaac Bonga, y Svi Mykhailiuk con algunas de las selecciones recientes de los laguneros, y vale recordar que varias de ellas fueron de lotería.

Los últimos tres veranos nos sentamos a charlar con Jesse Buss, Director de Scouting y asistente al gerente general, para hablar de las llegadas de Larry Nance, Jr. (No. 27 en 2015) y Ivica Zubac (No. 32 en 2016), y los arribos de Kyle Kuzma y Josh Hart (Nos. 27 y No. 30 en 2017).

Jesse nos dio su tiempo nuevamente para hablar del proceso hacia el Draft 2018 y contarnos algunos secretos de los tres nuevos jugadores de los Lakers. Esta es una transcripción de esa conversación:

MT: ¿Qué me puedes contar de cómo decidieron elegir a Moe Wagner?

Jesse Buss: Lo hemos estado siguiendo durante ya un par de años en la Universidad de Michigan, y en algunos torneos que jugó en el extranjero con la Selección Nacional (de Alemania). Es un jugador con buen tamaño y un nivel muy alto de habilidades. Él cuenta con la capacidad para disparar, pasar, y manejar la bola a esa altura (6’9’’), algo que es sólido. Es un jugador con un alto coeficiente de baloncesto y gran intensidad, que además corre bien la cancha. Eso es algo que definitivamente era atractivo. Tuvo esa personalidad cuando vino a probarse con nosotros, y mostró mucha fortaleza y carisma. Eso es algo que definitivamente valoramos como organización. Obviamente, Rob (Pelinka) tiene la conexión con la Universidad de Michigan, así que tuvimos toda la información posible acerca de Moe antes de tomar la decisión. En la Liga de Verano, pienso que lo hizo mejor en los rebotes de lo que esperaba. Creo que mostró una tendencia a meterse y fajarse, y limpió las ventanas mejor de lo que lo hizo en Michigan.

MT: El día del Draft, ustedes no sabían qué agentes libres los Lakers iban a firmar, pero si tienes una idea de quién sería, ¿eso puede influenciar las selecciones de alguna manera?

Buss: La manera que los ojeadores y yo ordenamos nuestro pizarrón es basado en talento, y solamente talento. Cualquier otro factor – lesiones, temas de conducta, cómo encajan en el equipo, quién se proyecta como refuerzo en la agencia libre – eso es un tema de Rob y Magic (Johnson).

MT: Ahora que LeBron James es jugador de los Lakers, ¿las cualidades de Wagner destacan más, especialmente su capacidad para encestar triple en Michigan?

Buss: Si, porque es nuestro único jugador que puede jugar de pivot y espaciar la cancha como lo hacía en la universidad. Él no disparó bien en la Liga de Verano, pero esa fue una muestra pequeña, obviamente. Creo que encaja naturalmente ahí. Obviamente, LeBron ha tenido muchísimo éxito con tiradores alrededor suyo en su carrera. Él nos da muchas opciones diferentes, con muchos internos que pueden hacer cosas diferentes.

MT: ¿Cómo pasaron desde ver a Bonga en persona junto a Rob Pelinka en la primavera a adquirir la selección y luego elegirlo?

Buss: Antes que nada, Rob siempre está buscando tratos, llamando a los otros gerentes generales de la liga, y sobre todo a medida que se acerca el Draft. Él sintió que tendríamos la oportunidad de adquirir esa selección (la No. 39). Nosotros queríamos seleccionar la mayor cantidad de jugadores posible para que crezcan con el equipo porque pensábamos que era un Draft muy profundo, y que habría mucho talento disponible al organizar nuestro pizarrón. Así que nos sentimos cómodos canjeando una selección futura para adquirir esta, porque pensábamos que traeríamos a alguien bueno.

MT: ¿Hace cuánto que seguían a Bonga, y qué vieron recientemente en Alemania?

Buss: Además de la vez que lo vimos con Rob recientemente en Alemania, habíamos escuchado de él y visto sus videos. Recibimos la mayoría de la información de nuestros dos scouts internacionales, Antonio Maceiras y Can Pelister. En persona, vi a un tipo que tenía gran tamaño para su posición, siendo armador, y que realmente se movía bien para ser un tipo tan alto. Mostró muchos atributos que se pueden trasladar al siguiente nivel, como visión de juego y capacidad de pase. Obviamente, él es alguien que necesitará tiempo para desarrollarse, y debe trabajar algunas cosas. Estamos confiados en su potencial y en el jugador en el que puede convertirse para nosotros en el futuro.

MT: Bonga era el jugador más joven en Las Vegas con 18 años, y no jugó demasiados minutos. ¿Cuál fue tu impresión?

Buss: Creo que dio algunos buenos pases. Hubo uno en particular en el que penetró por la línea de base y dio un pase con la mano izquierda al perímetro. Eso es algo que pocos jugadores en la NBA pueden hacer, especialmente para un tipo de ese tamaño. Tiene cosas naturales que se desarrollarán. La pregunta es: ¿puede desarrollar el resto de su juego? Eso vendrá con el tiempo que pase en South Bay y todo eso.

MT: Bonga es el primer “proyecto” que han seleccionado en un buen tiempo, si es justo usar ese término. Ustedes han tenido mucho éxito eligiendo jugadores con mucha experiencia colegial, y que han sido capaces de contribuir de inmediato, además de prospectos de alto calibre como Brandon Ingram y Lonzo Ball. ¿Cómo aplican todo eso a la hora de clasificar el talento?

Buss: Es muy difícil tener tres selecciones, y elegir jugadores que anticipas que contribuirán de inmediato. A veces debes diversificar un poco, y sabiendo que elegimos a Moe y que realmente nos gustaba Svi, no podíamos traer a múltiples jugadores que necesitaban minutos de inmediato. Queríamos elegir a un jugador que tuviera gran potencial a largo plazo para el equipo. Debes ver al resto del plantel, y ver si tienes un lugar en el que puedas desarrollar a alguien durante los próximos años. El trabajo que Coach Walton y su cuerpo técnico han hecho con nuestros jugadores jóvenes me genera mucha confianza de que realmente podrían ayudar a Bonga a desarrollarse como jugador.

MT: Ya que no veo mucho baloncesto colegial y que por ende no conocía demasiado a Svi Mykahiliuk, me pregunto cómo puede ser que no haya sido seleccionado antes – tras lo que vi en la Liga de Verano.

Buss: Él siempre ha sido uno de los favoritos de mi departamento en los últimos años. Él apareció en nuestro radar cuando lo vimos en el Hoops Summit hace cuatro años. Luego él fue a Kansas, un gran programa, y lo vimos crecer. Él no tuvo un gran rol sus primeros dos años, pero en su tercer año fue titular y una gran parte del equipo. Él consideró la posibilidad de ir al Draft – y lo entrevistamos – y le dijimos que podría ser seleccionado como un tirador, pero que no había tenido la chance de expandirse y mostrar todas las facetas de su juego. Siento que al regresar a la universidad, él explotó. Era un jugador más confiado. Sumó 10 o 15 libras de músculo, y algo que se notó entre las dos entrevistas en el Combine. Es un tipo que siempre ha estado entre los mejores tiradores del baloncesto colegial, y del Draft. Definitivamente sabíamos que su juego iba más allá de ser un francotirador, y él lo demostró en su último año en Kansas. Es menospreciado como atleta. Tiene gran tamaño para su posición. Algo de lo que nadie habla es que su promedio de asistencias dio un gran salto entre su tercer y cuarto año. Su generación de juego realmente mejoró. Sentimos que es un jugador con mucho lugar para mejorar dada su edad*, y no es muy común encontrar un prospecto como ese.

*Mykhailiuk cumplió 21 años el 10 de junio. Él tenía apenas 17 años en su primera temporada en Kansas.

MT: ¿Qué tan preocupados estaban de que no estaría disponible en el No. 47?

Buss: Aterrado. Sentíamos que era básicamente un talento de primera ronda. Nos sorprendió que estuviera allí en el 39, y mucho más que estuviera allí en el 47.

MT: Más allá de la confianza que le tenían a Svi, ¿pensaban que iba a terminar en el Segundo Equipo en Las Vegas? Eso no sucede muy a menudo con jugadores seleccionados No. 47.

Buss: No. Nunca esperas que un jugador seleccionado en la segunda ronda tenga éxito inmediato de esa manera, por más que sea un jugador de cuatro años, porque compite contra jugadores de lotería y mayor pedigrí. Sé que es solo la Liga de Verano, pero que tuviera ese logro tan temprano es impresionante. Debería estar orgulloso de eso.

MT: Mencionaste más temprano todas las demás cosas que hizo bien en Kansas además de tirar, y las mostró. Ya sea el pase – me dijo que jugó de armador cuando era más joven – o la defensa o el rebote. En múltiples ocasiones, él falló un tiro y luego le robó la bola al oponente que bajó el rebote, determinado a corregir us error.

Buss: Su juego fue fantástico. Me sorprendieron algunas cosas que hizo, algunas cosas con el balón, y que se sintiera lo suficientemente cómodo como para mostrarlo de inmediato. Él tiene algo de potencial en esas áreas, siendo capaz de crear su propio tiro y tiros para otros. ¿Pero mostrarlo de inmediato? Pensé que eso iba a ser algo que los entrenadores iban a tener que pulir. Que lo mostrara de inmediato nos hizo sentir bien. Obviamente sabíamos que era un tirador letal. Así que fue emocionante, pero hay un largo camino por delante, y sabe que tiene que seguir creciendo y desarrollándose. Obviamente estamos en circunstancias diferentes con este equipo. Los últimos años, uno siempre quería ganar, pero había mucho más desarrollo y tiempo para darle a los jóvenes.

MT: Ahora eso cambia gracias a LeBron. Ok, una pregunta diferente: algunos de los jugadores que seleccionaron en los últimos años, como D’Angelo Russell, Jordan Clarkson y Larry Nance, Jr., fueron utilizados en cambios por varias razones, que han beneficiado a los Lakers hasta ahora. ¿Es difícil como scout ver eso depende de cómo se dan las cosas, o es parte del negocio?

Buss: Primero y principal, le deseo lo mejor a ellos y aprecio todo lo que le dieron al equipo en un periodo en el que no había mucho que celebrar. Siempre tenemos que hacer lo mejor para la franquicia, y ponernos en la mejor situación de cara al futuro. Cuando hicimos el canje con Brooklyn, sentimos que era una oportunidad para liberar espacio salarial para poder tomar decisiones en la agencia libre como hicimos el año pasado. A veces hay que tomar decisiones difíciles, pero cuando Magic llegó al equipo él tenía una visión para devolvernos al camino del triunfo lo más rápido posible. Estábamos muy limitados en lo que podíamos hacer, con poca flexibilidad por la manera que el convenio salarial está diseñado – al momento que ciertos contratos expiraran, estaríamos pagando gran parte de nuestros salarios a los jóvenes y sus extensiones. Definitivamente aplaudo a Rob y Magic por cambiar el curso y sacar provecho de las situaciones que se presentaron. Yo igual me enorgullezco de haber seleccionado a esos jugadores, porque para que otro equipo los quiera, y esté dispuesto a cambiar selecciones por ellos, eso significa que son buenos jugadores. Ser capaces de mover un contrato de tres años y por ese monto significa que querían a uno de nuestros jóvenes, y sin ellos ese canje no se hace. Si hubiéramos seleccionado a un jugador en esa posición que no tuviera valor de recambio, entonces las cosas no se hubieran dado de esta manera este verano, porque no hubiéramos tenido la flexibilidad para hacerlo. Además, ¿conseguir una primera ronda y seleccionar a Josh Hart? Eso fue tremendo en cuanto a conseguir a un buen jugador joven y flexibilidad en el mismo canje.

En cuanto al canje con Cleveland, los jugadores que estaban en nuestra organización jugaron bien y lo hicieron por encima de sus respectivas posiciones del Draft. Me siento muy bien de haberlos elegido. Pero hablamos de la necesidad de liberar aún más espacio salarial para realmente poder movernos este verano (y el próximo), y fuimos capaces de adquirir una selección de primera ronda junto a eso. Eso significa, para mí, que ellos valoraron a esos dos jugadores lo suficiente como para entregar una selección del Draft. Porque esos son activos valiosos en la NBA de hoy. Estás sumando a un jugador joven en un contrato establecido por cuatro temporada, y como dije antes, las selecciones de primera ronda son extremadamente valiosas.

MT: Ustedes han tenido un proceso que ha sido consistente durante muchos años ya. ¿Cómo ha sido tener que integrar a Magic y Rob desde que tomaron control de las operaciones de baloncesto?

Buss: El día que Magic llegó aquí, lo he dicho antes, él tenía una visión para este equipo y cómo pensaba que podía contribuir a llevarnos de vuelta adonde estábamos cuando mi padre todavía estaba vivo. Eso fue extremadamente importante para nosotros porque todo lo que queremos es ganar, y eso lo único que nos importa. Él es tan carismático y tiene una presencia que realmente te hace sentir bien sobre la dirección en la que el equipo está yendo.

Rob ha hecho un gran trabajo de ser nuestro nexo con el resto de la liga, en cuanto a comunicarse con los otros equipos, los agentes, y realmente ver lo que hay ahí. Él ha sido un buen representante de los Lakers en su posición.