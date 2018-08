La expansión de la temporada NBA 2K 2019 incluye a Lakers

La Liga NBA 2K anunció hoy que los afiliados de cuatro equipos NBA – los Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves – se unirán a la liga para su segunda temporada, elevando al total de equipos de 17 a 21.

“Darle la bienvenida a estas cuatro organizaciones de clase mundial y sus apasionadas aficiones a la Liga NBA 2K es un momento emocionante no solo para la liga, sino que para toda la comunidad 2K”, dijo el Director de la Liga 2k Brendan Donohue. “Desde su espíritu innovador hasta su alcance mundial, sabemos que estos equipos serán una tremenda adición, y estamos contentos por las oportunidades de crecimiento para que nuevos jugadores, entrenadores y equipos de apoyo se sumen a la liga”.

La temporada inaugural de la liga comenzó en mayo de 2018 y tuvo a los mejores 102 jugadores de NBA 2K del mundo compitiendo en 17 equipos. La temporada de 17 semanas incluye duelos semanales, tres torneos durante la temporada, y culminará con la Postemporada de la Liga NBA 2K, que comenzará el viernes 17 de agosto a las 6 p.m. ET. Las primeras Finales de la Liga NBA 2K se disputarán el sábado 25 de agosto a las 4 p.m. ET. Todas las competencias se transmiten en vivo en Twitch y se disputan en el NBA 2K League Studio Powered by Intel en la ciudad de Nueva York.

Los 17 equipos originales de la Liga NBA 2K son 76ers GC, Blazer5 Gaming, Bucks Gaming, Celtics Crossover Gaming, Cavs Legion GC, Grizz Gaming, Heat Check Gaming, Jazz Gaming, Kings Guard Gaming, Knicks Gaming, Magic Gaming, Mavs Gaming, Pacers Gaming, Pistons GT, Raptors Uprising GC, Warriors Gaming Squad, y Wizards District Gaming.