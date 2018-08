Analizando el nuevo plantel de los Lakers

NOTA ORIGINAL DE MIKE TRUDELL

Ningún jugador en la historia de la NBA ha tenido un impacto mayor en un partido que LeBron James.

Eso está claro.

La pregunta es, ¿qué significa eso para sus nuevos compañeros y cómo amoldarán sus juegos para crear la mejor combinación para el equipo? ¿Y cómo ayudará la presencia de LeBron en la cancha a que sus compañeros tengan oportunidades más fáciles de tener éxito?

Y siguiendo con ese hilo, ¿qué hará el resto de los fichajes veteranos que los Lakers trajeron ese verano?

El cuerpo técnico de los Lakers ha estado analizando video, leyendo artículos y hablando con amigos y colegas alrededor de la liga en preparación para el campamento de entrenamientos – que comenzará en un mes y medio – para tratar de empezar a contestar esas preguntas.

Nos sentamos con el entrenador asistente Jesse Mermuys para hablar de esas cosas, e inclinamos la charla hacia el joven núcleo formado por Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Josh Hart y Ivica Zubac.

Esta es una transcripción de esa conversación:

MT: ¿Cómo ves a estas adquisiciones, claramente lideradas por LeBron, integrándose en la cultura que ustedes han estado desarrollando con Luke Walton los últimos dos años?

Mermuys: Encajan de manera perfecta desde el punto de vista de lo primordial, la clave de la visión de Coach Walton: la competitividad. Siento que el equipo que Rob (Pelinka) y Magic (Jonson) armaron tiene muchos competidores. Tipos que no paran. Que compiten a un nivel alto y que quieren ganar, y hacer lo que sea para ganar. Desde ese punto de vista, estamos emocionados. Debería ser un campamento de entrenamientos espectacular.

MT: Con LeBron específicamente, ¿qué es lo que ganan los jóvenes cuando él está presente? ¿Todo cambia cuando llega, o no?

Mermuys: Entrenar en la NBA es muy diferente a hacerlo en el nivel colegial. Estamos todos juntos, y el trabajo es guiarlos y hacer que se hagan responsables, pero siempre es el equipo de los jugadores, más que en la universidad. Cuando ellos se adueñan del equipo y los entrenadores están ahí para guiarlos y ayudar, ahí es cuando tienes éxito y lo ves en la cancha. Puedes sentirlo y verlo. Creo que por eso todos están enamorados de Golden State. Puedes sentir que es su equipo. Están todos en la misma frecuencia. Tienen esa vibra de saber lo que cada uno puede hacer y dónde va a estar en el momento correcto. Así que creo que un jugador como LeBron puede fomentar ese ambiente. Y con estos jóvenes siendo capaces de verlo, y con Luke y nosotros guiándolos también, el verlo desde adentro hará que lo entiendan. Ellos se apoderarán de eso, empezarán a comprometerse, a verlo, ver el éxito que tienen con eso, y alguien en la cancha están dirigiendo y ayudando con eso. Porque LeBron hace mejor a la gente, porque sus hábitos están a un nivel de campeonato – él va a ser el que trabaje más fuerte, el que tenga más conocimiento en cuanto a experiencia – todas esas cosas que ayudan a los jóvenes a llegar a un nivel más alto.

MT: Hubo un claro desarrollo el año pasado con los jóvenes. ¿Qué tan grande será el paso este verano más allá de los agentes libres que llegaron?

Mermuys: Sí, iban a dar un salto de todas maneras, y eso es desde el punto de vista competitivo del que hablamos. La gerencia hizo un gran trabajo de traer a tipos que aman jugar, que aman el trabajo, que quieren mejorar y se dejan enseñar, que escuchan y aceptan el conocimiento y lo aplican. Y luego Luke hace un gran trabajo de darles confianza y construir un ambiente en el que los muchachos son capaces de equivocarse sin deprimirse o temer que van a salir. Es una fuerza que empodera de esa manera, y que acelera su desarrollo. Así que están en una gran curva, y sumar a LeBron solamente los ayudará más. Es una oportunidad increíble para ellos de aprender de uno de los mejores en hacerlo, y de la cual deberían estar extremadamente emocionados. Conociendo a nuestros muchachos, estoy seguro que están maravillados.

MT: ¿Has notado eso en el centro de prácticas desde que LeBron firmó?

Mermuys: Eso es lo fantástico de un jugador de su calibre. Naturalmente, si eres un competidor y tienes pasión por lo que haces, ya seas entrenador, vendedor de boletos, fisioterapeuta, prensa – todos, especialmente los jugadores, van a elevar su nivel. Vas a querer estar a la altura de las expectativas. Te va a energizar. Es una fuerza energizante. Cuando tienes a LeBron James en tu organización, creo que va a elevar el nivel de todos.

MT: Hemos escuchado de Pelinka, Magic, y Luke sobre cómo les impactó la noticia de la llegada de LeBron. ¿Cómo reacciona un agente libre a esa noticia?

Mermuys: A mí, personalmente, me gusta tener toda la información posible. Así que ni bien tienes una adquisición como esa, entras en modo investigación. Estoy leyendo libros, estoy viendo videos, me estoy sumergiendo en su carrera, en la historia, en las cosas que les fue bien y las que no tan bien. Estas adquiriendo toda la información posible dentro y fuera de la cancha. Todas las cosas para tomar decisiones mejores y más informadas. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Estudiando y recolectando números, alineaciones, combinaciones, videos, y jugadas que a los muchachos les gustan. Hay un millón de cosas para hacer para poder ayudar a estos muchachos, para ponerlos en una posición para que tengan éxito. Desde que me enteré, he estado concentrado en hacer lo suficiente cada día para estar listo para el campamento de entrenamientos.

MT: Sé que tienes que evitar hablar específicamente de estrategia, pero en líneas generales, el juego ha cambiado bastante en los últimos años. LeBron puede jugar las cinco posiciones como casi nadie en la historia, y me pregunto cómo lo encara un entrenador dados los cambios en el juego.

Mermuys: Para hablar muy en general, el juego se ha ido naturalmente hacia uno en el que no hay posiciones. Los jugadores son más grandes, rápidos, fuertes y más hábiles, y el juego se está desarrollando a un ritmo tan alto que la belleza de la visión es que contamos con el material de muchos jugadores de baloncesto sin posición. Tipos que pueden crear jugadas, y hacer cosas multifacéticas. Si ves nuestro plantel, hay muchos jugadores que pueden jugar múltiples posiciones y hacer muchas cosas. Eso, en la NBA de hoy, es un arma. No hay dudas de eso.

@RajonRondo sits down to talk about joining the Lakers, and what his expectations are for the upcoming season pic.twitter.com/wBa0s2ApCp — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 6, 2018

MT: ¿Qué es lo que más te llama la atención de Rajon Rondo?

Mermuys: Es algo tan obvio que te pega en la cara. No hace faltar ser entrenador en la NBA apra darte cuenta que está a otro nivel mentalmente que la mayoría de los otros tipos. Sabe cómo aprovecharse de las defensas. Hay muchos en la NBA que solo juegan baloncesto, y son realmente talentosos jugando basados en sus instintos. Cuando ven algo, cambian de dirección porque sus cuerpos les dicen, ‘necesito superar a este marcador y usar mi mano izquierda’. Bueno, Rondo hace eso en dos, o tres, o cuatro niveles más allá. No solo juega como jugador de baloncesto, sino que también juega ajedrez, porque sabe la defensa que está empleando el otro equipo, sabe las debilidades de esa defensa, y sabe el posicionamiento del lado débil de esa defensa. Conoce las tendencias de los jugadores y sabe cómo aprovecharlas. Básicamente es un entrenador NBA jugando baloncesto, y para un cuerpo técnico, eso es lo más valioso que hay. Porque tenemos básicamente a uno de nosotros en cancha.

MT: Parecería que hay algunos entrenadores que no quieren que un jugador tenga ese nivel de control en la cancha, que quieren decidir cada posesión…pero Walton no dirige así, desde mi perspectiva. ¿Él no es más de darle el poder y la confianza a los jugadores?

Mermuys: Una de las virtudes de Luke es que tiene muy poco ego. No tratar de hacer nada que no sea para el beneficio del equipo, y lo que sea mejor para ganar. No hay mucho gris en eso para él. En el baloncesto en general, especialmente en la NBA, hay demasiadas decisiones que tomar en un juego de 48 minutos. Hay muchas decisiones que son 50-50, y en las que no hay muchas respuestas claras. No hay una sola forma de hacer algo. Se trata más de si confías en ello y qué tan duro lo harás. Luke es el tipo de entrenador que está contento siempre y cuando sea en el espíritu de la competitividad, y que haya armonía y equipo detrás de eso. Él apoya la idea de cualquier, no solo las de Rondo. Esa confianza del líder, que cree en sus decisiones, y que los va a apoyar aunque la decisión no funcione. Él no los va a culpar. Él aceptará la responsabilidad. Luke es muy bueno con eso.

MT: Rondo dispara 30.9 por ciento en triples en su carrera, y Lonzo estaba en 30.5 como novato. ¿Cómo afectan sus reputaciones como armadores sin tiro – aunque Lonzo especialmente tenga mucho por mejorar – al cuerpo técnico?

Mermuys: Ofensivamente, lo que tratamos de enseñarle a todos los jugadores no tiene que ver con una posición o la habilidad para tirar. Se trata más de selección de tiro. ¿Cuál es un gran tiro para nuestro equipo? ¿Cuál es un tiro OK o un mal tiro? Cuando lo haces de esa forma, Luke especialmente – y creo que todo el cuerpo técnico – no va a limitar el potencial de los jugadores sobre lo que pueden hacer o no. Queremos mostrar confianza y apoyo en nuestros jugadores. Eso significa dejarlos tirar cuando estén abiertos. Se trata del momento del tiro. De dónde viene. El flujo. Cuántas veces la pasamos. Cuántas veces entramos a la pintura. Si la defensa está vencida. Pero cada jugador que esté en cancha tiene que estar listo para recibir y tirar, dejarla volar con confianza. No importa quién lo tome, pero tomemos grandes tiros.

MT: Los Lakers terminaron No. 29 en triples la temporada pasada con 34.5 por ciento, pero el equipo mejoró mucho con el correr de la campaña. Incluso, antes del Juego de Estrellas estaban en 33.3 por ciento (No. 29), y después fue 36.8 por ciento, la décima mejor marca de la NBA. En cuanto a aciertos, subieron de 9.2 triples encestados por partido (No. 23) a 11.8 (No. 7). ¿A qué le atribuyes eso y, es ilusionante de cara a la temporada 2018-19 dados los cambios en el plantel?

Mermuys: Se lo atribuyo a que el comienzo de la temporada es un proceso de aprendizaje, y que tuvo muchos altibajos, porque todos estaban tratando de ayudar al equipo y encajar dentro del andamiaje. Especialmente equipos que no tienen continuidad, cuando estás juntando muchas piezas nuevas como estamos haciendo nosotros (y como hicimos el año pasado). No hay cura milagrosa para eso. Pero una vez que los muchachos se asientan en su rol y saben dónde encajan, ahí hay mejor química y los muchachos se sienten más cómodos. Esa comodidad crea más confianza, y eso crea mejores tiros. Es una cuestión de tiempo, y mientras todos hagan lo mejor posible para llegar a ese punto, creo que tenemos jugadores que meterán sus tiros.

MT: ¿Parece obvio que LeBron especialmente, pero Rondo también, ayudarán a mejorar los porcentajes de sus compañeros, basado en su conocimiento de la ofensiva y su manera de entregar la bola?

Mermuys: En una manera muy general, sí. Son increíbles pasadores y generadores de juego, leen defensas a un nivel increíble, y crean tiros más fáciles para los muchachos. Cuanto más fácil el tiro, más lo meterán. Hay mucho más que influye, pero en general, si.

.@StephensonLance sits down to talk about playing with LeBron James, and his excitement for the upcoming season. #LakeShow pic.twitter.com/sQPS5TfDLV — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 10, 2018

MT: ¿Cuál fue tu primer pensamiento sobre tener a Lance Stephenson en la nómina?

Mermuys: Siempre que enfrenté a Lance, él fue un comodín. Tienes miedo, porque sabes que va a competir. Sabes que ama jugar, y que es realmente peligroso. Ahora, hay veces en las que no tiene éxito, pero su nivel básico de esfuerzo es en un nivel muy alto y no tiene miedo. Así que como entrenador rival, tienes miedo de eso. Sabes que en cualquier noche te puede ganar, porque es súper talentoso. Tiene esas habilidades de baloncesto que no puedes enseñar. Trae una dinámica en la que cuando está de tu lado es un arma que es difícil prepararse para él.

MT: Cuando Michael Beasley firmó, pensé sobre el segundo juego de noches consecutivas en Detroit o Milwaukee en enero, cuando la ofensiva está estancada, y Luke puede mirar hacia la banca, llamar a Beasley y recibir 15 puntos en 10 minutos. Quizás lo estoy limitando con eso, o se pueda ganar un lugar en la rotación, ¿pero cómo vez a Beasley?

Mermuys: Michael Beasley es uno de los jugadores más difíciles de marcar en la NBA. Esa es una realidad. Es uno de los mejores jugadores de aclarados de la liga. Con su tamaño y capacidad anotador, es duro. Tener a un jugador así en tu plantel siempre es beneficial. Siempre necesitas a un anotador. Hay veces que los muchachos no están encendidos, que hay fatiga, que hay viajes, que hay juegos en el calendario que son monstruosos, que hay juegos consecutivos. Hay muchas situaciones en la NBA en la que tener un anotador es realmente valioso, así que tener a Michael Beasley es un gran activo.

MT: JaVale McGee fue realmente bueno en las Finales el año pasado ante LeBron y los Cavs, y no jugó mucho en otros emparejamientos, como contra Houston. ¿Qué les puede dar?

Mermuys: JaVale es un talento dinámico por su longitud, tamaño y atletismo. Así que, con eso en mente, cuando tienes un jugador como LeBron, que mejora a todos, hay emoción porque estás entusiasmado que, si LeBron se lo hace más fácil a él, eso podría ser un problema para los otros equipos.

MT: Así que colectivamente, tienen varios veteranos aquí, y habrá que mezclarlos con el núcleo joven. ¿Cómo hacen como cuerpo técnico para navegar el tema de repartir los minutos – una de las tantas responsabilidad de Luke?

Mermuys: Dirigir en la NBA es un reto increíble, y es por eso que todos lo hacemos. Cuando tienes éxito, es el más gratificante. Es un problema, seguro, pero un buen problema para tener. Tienes toneladas de armas y hay una cantidad limitada de minutos, pero crea competencia y un ambiente en el que los jugadores tienen que lucirse para ganarse los minutos y la confianza de Luke. Así que mucho va con eso. Sus hábitos de trabajo, su compromiso, su selección de tiros, su defensa, su esfuerzo, los pequeños microcosmos del juego. Vamos a tomar todo eso en cuenta y luego Luke tomará decisiones difíciles sobre quién piensa él que nos ayudará a ganar cada noche, y eso es siempre cambiante. Siempre es dinámico, pero crea un gran ambiente. No te puedes relajar, no puedes descansar porque hay profundidad ahí, y un tipo detrás tuyo listo para la acción. Será emocionante ver cómo se da.

MT: LeBron ha sido omnipresente durante muchos años, por lo que esta podría ser una pregunta difícil, pero…¿qué es lo que más resalta cuando consideras que lo tienes en los Lakers?

Mermuys: Lo que siempre recuerdo cuando tienes grandes jugadores, que aprendí con Coach (George) Karl cuando llegué a la NBA es que los grandes jugadores hacen jugadas increíbles, pero lo que los hace grandes es hacer la jugada fácil y correcta ocho o nueve veces de 10. Cuando ves videos de LeBron, especialmente cuando lo estás analizando, ves que hace la jugada correcta SIEMPRE, y es increíble. Y podría ser un simple pase al pecho al siguiente jugador, pero en ese momento, con la defensa donde estaba, el reloj y el resultado, el flujo del juego, todo eso…era la jugada correcta. Y lo ves una y otra vez. Creo que eso pasa desapercibido, porque lo que recuerdas es la volcada o el tapón en persecución. Esas cosas son increíbles, pero desde el punto de vista de un entrenador, lo que es más impresionante son las ocho jugadas fáciles que hizo en las últimas 10 posesiones para ayudar a sus compañeros y al equipo a ganar.

MT: Lonzo Ball tiene esa forma natural de hacer la jugada correcta desde su instinto. ¿Cómo se llega desde ese nivel al que tiene LeBron?

Mermuys: Lonzo ahora mismo es un jugador joven que lo hace con el instinto, sin pensarlo demasiado. Pero cuando juegas 10, 12 años en la NBA y has visto la misma película una y otra vez, eso te enaltece esos instintos. El juego se te hace más lento, y estas leyendo defensas y cuerpos en la cancha, posiciones y espacio.

MT: ¿Cómo crees que los veteranos que llegaron ayudarán a Lonzo?

Mermuys: Con lo generoso que es y cómo juega, buscando a sus compañeros y buscando ayudar a sus compañeros como un armador verdadero o un base de vieja escuela, los jugadores experimentados alrededor suyo se lo harán más fácil. Cuando juegas ese estilo con muchos jóvenes que todavía se están encontrando, eso es más difícil.

MT: Brandon Ingram tuvo un gran pasaje en febrero en el que promedió 18-5-5 con grandes porcentajes, y en la temporada en general fue mucho mejor que cuando era un novato de 19 años en todas las categorías. ¿Cómo podrían ayudarlo LeBron y compañía específicamente?

Mermuys: Es emocionante ver hacia adónde va B.I., porque hay muchísimo potencial para él. Él tiene que salir con estos muchachos y descifrarlo. Le tomará un poco de tiempo ver dónde puede sacar su mejor versión con alguien como (LeBron). Obviamente, ninguno de estos jugadores han jugado con alguien así. Así que habrá un proceso de aprendizaje. Pero gracias a su tamaño, longitud, capacidad de pase y penetración, él tiene mucho potencial. Es increíble para mí que (no cumpla los 21 años hasta septiembre). En el pasaje que mencionaste, él jugó mucho de armador suplente, y esa fue la parte más emocionante. Hablamos de baloncesto sin posiciones, y la dinámica de que otro equipo tenga que defender contra eso. Es realmente muy valioso tener a un tipo de 6’9 o 6’10 que puede tirar de media vuelta, conducir un pick and roll, hacer pases de bolsillo, y un Eurostep desde la línea de tiros libres para una bandeja. Eso es difícil de marcar. Y cuanto más crezca, más fuerte será, más fuertes serán esos pasos, y más contacto podrá absorber. Así que cuando lo analizas con lo que pudo hacer en octubre, su habilidad para hacer muchas cosas diferentes es emocionantes, especialmente al lado de alguien como LeBron.

MT: Tuvo una conversación con Ingram el año pasado en el que él hablaba de lo difícil que es llevar la carga ofensiva, como lo hizo en febrero, y también tener energía para tener un gran impacto en defensa. ¿Me imagino que con LeBron llevando esa carga ofensiva, un tipo como Ingram tendrá que hacer más en defensa, no?

Mermuys: Sí, y no solo Brandon. Eso va para todos los muchachos. Cuando tienes a LeBron, ahora los muchachos tienen que encontrar cómo ayudar al equipo a ganar. Dónde pueden tener el mayor impacto. Si eso significa tener una carga menor en ofensiva, entonces guardar esa energía y usarla en otro lado. Podría ser en el rebote. Podría ser defendiendo la bola. O la defensa del lado débil. Maximicemos lo que tenemos, y todos nuestros muchachos, incluyendo los veteranos, van a tener que hacer eso. Todos van a tener que poner algo más del tanque en otras áreas. Ese es nuestro trabajo como entrenadores, de ayudar a ese proceso, de hacer que estén al tanto, e impulsarlos a hacerlo, y ayudarlos cuando estén frustrados por hacerlo en esos momentos. Porque no es fácil, y no siempre será lo mejor individualmente para ellos. Eso es un equipo en la NBA poniéndolo todo hacia ganar y lo que es mejor para el equipo. Ese es el reto que tiene cada equipo al comienzo de la temporada, y siempre es diferente, y un poquito más cuando tienes a un jugador como LeBron.

MT: Eso me hizo pensar en Kuzma, que fue tan bueno como anotador a comienzos de temporada. Luke hizo un gran esfuerzo de encontrar la forma de que se comprometiera más, y a su favor, Kuzma pareció aceptarlo, cuando podría haber sido fácil para él hacer lo contrario…

Mermuys: Le doy crédito a Jesse Buss, el departamento de scouting, y la gerencia por seleccionar a ese tipo de muchachos que son difíciles de identificar. Ya he entrenado bastante en la NBA, y para que un tipo que anota de esa forma y con la atención de ser un novato en los Lakers…que no había recibido mucha atención o fue seleccionado alto…y que los entrenadores le digan que, incluso recibiendo toda esa atención, que eso no es lo suficientemente bueno, y que necesitamos que juegue baloncesto ganador, que significa juga defensa y hacer otras cosas que no sea anotar y salir en ESPN…y que Kuz lo haya aceptado y aplicado, algo que realmente hizo, fue impresionante. Él dio pasos adelante en defensa en la segunda mitad de la temporada, y realmente intentó jugar baloncesto ganador en lugar de baloncesto malo y de goleo, y eso es gracias a su familia, a la gente que lo crió, a los entrenadores que tuvo. Eso es de gran carácter, y de un alto grado de dificultad para una persona joven en la NBA. Así que con todos los involucrados, me saco el sombrero, pero especialmente con Kuz. Fue impresionante.

MT: De esa forma, ¿están entusiasmados por cómo los jóvenes responderán con LeBron y los veteranos?

Mermuys: Si, cuando vas de un equipo joven y en desarrollo donde ellos tenían todas las jugadas y los minutos al final de los partidos, a un equipo con jugadores más establecidos, esa es una transición difícil para los jugadores. Tener una gran pieza del pastel, y que de repente sea más chica. Eso es difícil para cualquiera en la vida, en cualquier rubro. Pero la confianza (para nosotros como entrenadores) de la que hablas pasa por que estos son realmente buenos chicos. Realmente les importa. Ellos compiten a un nivel alto. Y han mostrado la predisposición para dejarse dirigir, para comprometerse con el equipo, y hacer lo mejor para el equipo ya desde jóvenes. Así que si, es emocionante. Nos hará el trabajo un poquito más fácil porque tenemos fe en ellos como personas de van a poder superar la transición, y que gracias a eso seremos un mejor equipo.

MT: ¿De qué forma afecta lo que hizo Josh Hart, desde sus entrenamientos hasta el JMV en Las Vegas, la manera que lo ves de cara al futuro?

Mermuys: Realmente me alegré por él porque jugó gran baloncesto con nosotros la temporada pasada, y pasó un poco desapercibido debido a nuestros otros novatos. Lonzo y Kuz generaron mucha atención. Es un tipo que hizo lo que hizo fuera del radar, que le dedicó mucho tiempo a su juego este verano, y que fue y jugó bien, se llevó un JMV – ver que ese trabajó dio frutos, que recibiera el reconocimiento por las cosas que es capaz de hacer, me dio mucha alegría porque se lo merece. Se ha manejado de una forma súper profesional. Ha mostrado esa fortaleza que es realmente muy valiosa en la NBA de hoy. Mostró la habilidad de meter tiros en la Liga de Verano y atacar el aro y esas cosas, y con mejor talento en la plantilla, todas esas cosas son aún más valiosas. Tiene una oportunidad increíble porque ya ha establecido una suerte de nicho. Su juego no es tan disperso, está más enfocado. Realmente puede encajar con lo que haremos con jugadores más establecidos.

MT: Viendo los playoffs el año pasado, era fácil imaginarse a Hart encajando en un muy buen equipo. Pareciera ser un tipo al que los entrenadores pondrían en situaciones importantes, aunque obviamente lo tendrá que demostrar.

Mermuys: Lo convierte en candidato a cerrar juegos, algo que quieren hacer todos. Él baja rebotes en un nivel alto, es capaz de defender jugadores más fuertes y resistir. Juega de manera física. Es fuerte. Todas esas cosas, en los últimos cinco minutos de un partido, son extremadamente valiosas. Debes realmente darte si vas a hacer esas cosas. Tienes que estar jugando realmente bien, y eso genera competencia, y eso será una lucha. Los jugadores tendrán que demostrar para poder cerrar los partidos.

MT: Finalmente, ¿cómo podría beneficiarse Ivica Zubac con LeBron y los otros veranos?

Mermuys: Esos tipos le harán el juego más fácil a los internos, y Zu es uno de ellos. Es muy hábil. Es gigante. Altera tiros en la pintura y en el aro cuando juega con confianza. Los jugadores jóvenes viven en una especie de montaña rusa, y creo que lo vimos con Zu. Tuvo grandes partidos, y tuvo malos partidos, y eso es parte del desarrollo en la NBA. Pero cuando tienes mejores jugadores, especialmente para los internos, les hace el juego más fácil para que sean más consistentes. Él podría competir por minutos, así que veremos cómo le va.