McGee, Deng se lucen en el Juego NBA África 2018

NOTA ORIGINAL DE MIKE TRUDELL

El sábado por la tarde, tres Lakers formaron parte de un evento especial de la NBA en Johannesburgo, Sudáfrica, el Juego NBA África 2018, en el que el Equipo del Resto del Mundo venció al Equipo de África por 96-92.

El nuevo Laker JaVale McGee fue el pivot titular del Equipo de Resto del Mundo, mientras que Luol Deng estuvo en el quinteto de África. Además, la leyenda Kareem Abdul-Jabbar estuvo presente como embajador, en una ocasión en la que varios jugadores de la NBA ofrecieron un espectáculo y recaudaron fondos.

El juego concluyó una semana llena de eventos, incluyendo el campamento Basketball Sin Fronteras África 2018, un safari que los jugadores disfrutaron, y una serie de eventos en la comunidad. Este fue el tercer Juego NBA África, y los fondos recaudados irán para caridades como la Fundación Nelson Mandela, el Boys and Girls Club de Sudáfrica, SOS Children’s Villages South Africa (SOSCVSA) y UNICEF.

McGee hizo el salto inicial contra Joel Embiid del Equipo África, y capturó algunos rebotes tempraneros, repartió una asistencia y hasta tomó un par de triples desde la parte alta de la llave. Sin embargo, en el segundo cuarto, McGee se convirtió en una máquina anotadora, lo que ayudó al Equipo del Resto del Mundo a sacar una ventaja de dobles dígitos. El bicampeón de la NBA fue por su primer alley-oop, pero la jugada fue interrumpida por Ian Mahimni.

Esa sería la última vez que McGee se iría sin anotar en un buen rato, ya que consiguió que Bismack Biyombo creyera uno de sus amagues desde 18 pies, y encestó los dos tiros libres. En la siguiente posesión, McGee se escapó en transición y completó una volcada sin marca. Momentos más tarde, McGee enterró un triple esquinero. Sus siete puntos llegaron en ese periodo, junto con un par de tableros, una asistencia y una tapa.

Por su parte, Deng estuvo involucrado en ambos lados de la cancha en el segundo cuarto, anotando cuatro de sus ocho puntos de la mitad en los últimos dos minutos del periodo para acercar al Equipo África a 54-47 el entretiempo. Deng sumó un par de robos y un rebote para mantener a su escuadra en el partido.

Luol Deng gets ahead and finishes for #TeamAFRICA! #NBAAfricaGame pic.twitter.com/UZNkoTF8d8