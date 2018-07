Un anillo con los Lakers, un reto a la altura de King James

EL SEGUNDO – LeBron James oyó los cantos de sirena.

Tras el cierre de las Finales 2018, él se encontró con la posibilidad de elegir otra vez su destino, y novias no le iban a faltar. Analítico hasta la médula, James consideró con frialdad todas sus opciones, y explicó su decisión – abriendo la ventana a la mente brillante de una de las personalidades más importantes del siglo XXI.

“Pensé largo y tendido sobre la posibilidad de una alineación con Ben (Simmons) y Joel (Embiid), o James (Harden) y Chris (Paul), pero sentí que en este punto de mi carrera, me gusta el reto”, dijo tras inclinarse por los Lakers. “Me gusta el reto de ayudar a un equipo a llegar a lugares en los que no han estado en mucho tiempo”.

En una época de súper equipos y de perseguir anillos ciegamente, King James apostó por una plantilla tan talentosa como inexperta, y un entrenador igual de joven y visionario.

Al final, con tres títulos de la NBA, dos medallas de oro y todos los premios individuales posibles en sus vitrinas, James no pudo resistir la tentación de volver a llevar a la camiseta púrpura y dorada a lo más alto.

“Hice mis deberes después de la temporada sobre los pros y las contras de muchos equipos diferentes, incluyendo los Cavaliers, incluyendo Philadelphia, incluyendo Houston y Los Ángeles, así que no fue tan rápido como parece”, confesó. “Solo que no fue el 9 de julio como lo fue anteriormente. Así que, tras hablar con mi familia más que nadie, sentí que este era el próximo paso de mi camino. ¿Cuáles son mis expectativas para el equipo? No tenemos ninguna ahora mismo. Definitivamente queremos ser mejores que lo que fuimos el año pasado. Cuando se trata de hábitos de campeonatos, eso no significa traer un campeonato…(pero) significa practicar la excelencia todos los días, y espero eso no solo de mí mismo, sino de mis compañeros, y no debemos menospreciarnos por eso”.

El ex jugador de Cleveland y Miami sabe que el camino tendrá numerosos obstáculos, pero se mostró totalmente comprometido a recorrerlo junto a un grupo de jugadores hambrientos – y con el talento físico y basquetbolístico de Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Josh Hart, Ivica Zubac y compañía.

“Pienso que habrá meses en los que seremos realmente buenos, y habrá meses en los que no seremos tan buenos, pero eso vendrá con la familiaridad”, anticipó. “Somos todos nuevos salvo Ball, Ingram, Kuzma, Hart, Zubac – creo que esos son los que quedaron – pero todos los demás son nuevos en el sistema. No hay razón para convertirte en Laker, o en Yankee, o en ser parte de (Manchester United), parte de algunas franquicias y equipos, si no piensas en ganar campeonatos o ganar en el nivel más alto. De eso se trata la historia”.

James fue un paso más allá, dejando en claro que se ve como parte de un proyecto, y que no vislumbra la necesidad de hipotecar el futuro.

“Amo los jóvenes que tienen”, recalcó. “No estoy tratando de obligarlos a nada de ninguna manera. Creo que Rob (Pelinka) y Magic (Johnson) y Jeanie (Buss) han hecho un trabajo increíble en reacomodar la organización en los últimos años. Siento que saben qué es lo mejor para el equipo, y yo quise ser una pieza para continuar el (envión) de regresar a ser la franquicia de campeonato que deberían ser”.

Fiel a su estilo, el jugador también le dio su apoyo total a los refuerzos – jugadores talentosos y experimentados pero de personalidades fuertes y excéntricas para muchos.

“Tenemos tipos que aman jugar baloncesto”, resumió. “Al final, son tipos que aman jugar a la pelota y eso es lo que hacen todo los días, y me encanta. Traer a Lance (Stephenson) y JaVale (McGee) y (Michael Beasley) y (Rajon) Rondo, son tipos que todos los días se levantan pensando en el baloncesto. Estamos entusiasmados por esos retos. Siempre habrá más atención cuando mi nombre esté involucrado de todos modos, así que no debería ser una sorpresa”.

Por último, James dejó claro el objetivo para esta temporada, no sin antes señalar los obstáculos a los que se enfrentarán. El jugador, con elegancia, se aseguró de no cargarle la mochila a Luke Walton y un plantel algo carente de experiencia en postemporada. Un plantel al que buscará imprimirle su grandeza.

“Esa es la meta”, dijo sobre la búsqueda del anillo No. 17. “Planeo y entreno y me mentalizo todos los días para jugar por campeonatos. Y Magic y Jeanie y Rob creen en los mismo, y esa es la meta en sus cabezas también. Cuando estás alrededor de gente que tiene la misma meta en su mente, entonces puedes vivir con los resultados”.