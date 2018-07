Más que un tirador: Svi Mykhailiuk guía triunfo de Lakers

LAS VEGAS – Los halagos más dulces suelen venir de tus propios colegas.

Eso fue lo que vivió Svi Mykhailiuk el jueves, tras otra gran actuación en la victoria de los Lakers sobre los Clippers en Las Vegas.

El partido no había llegado al entretiempo y Kyle Kuzma, futuro compañero del ucraniano, ya había declarado en Twitter su admiración por él.

“Svi es más que un tirador”, disparó el oriundo de Flint.

Svi more than just a shooter — kuz (@kylekuzma) July 13, 2018

“Es uno de los primeros muchachos que conocí”, contó la selección No. 47 del último Draft. “Me habló un poco cuando estaba en el centro de prácticas, y es un buen tipo. Me cae bien”.

Mykhailiuk ha sorprendido con varias facetas de su juego en su paso por la Liga de Verano en Las Vegas, y noche tras noche ofrece una versión diferente de su diverso arsenal.

El tiro sigue fino (5/7 de cancha, 1/3 en triples), y a eso esta vez le sumó un más que interesante manejo de la pelota.

En una jugada puntual en el tercer cuarto, el europeo sacó a bailar a Thomas Wimbush de los Clippers, vapuleándolo con un par de crossovers y enterrando el doble de media distancia tras dar el paso atrás.

La secuencia fue tan vistosa que se los pudo a ver a Luke Walton y Lance Stephenson, mirando el juego desde la primera fila, compartiendo risas de aprobación.

El menos sorprendido en toda esta historia es Miles Simon, quien lo conocía de su trabajo previo en televisión cubriendo la Conferencia Big 12.

“He visto a Svi desde su primera temporada (en Kansas)”, confesó. “Lo he visto en las prácticas, lo he visto en los juegos. No es una sorpresa cuando pone la bola en el suelo. Es un atleta muy fluido…tiene buen manejo, puede crear su propio tiro. He estado viendo esas cosas antes que llegara al profesionalismo, y ahora les va a mostrar a todos los demás lo que puede hacer”.

Mykhailiuk reconoció que está teniendo una gran experiencia en su primera Liga de Verano, pero avisó que ya tiene una lista de facetas a mejorar.

“Literalmente todo”, resumió. “Quiero ser un jugador más completo. Mi manejo, mi tiro, la creación, todo”.

DEFENSA DE CAMPEONATO

Los Lakers, enfrentando a un rival que no tuvo a sus dos selecciones de lotería (Shai Gilgeous-Alexander y Jerome Robinson), apretó las clavijas defensivamente en la segunda mitad, y terminó dejando a su oponente en un 35.3 por ciento en tiros de cancha.

Los aportes en ese costado vinieron desde casi todos los rincones de la rotación, con Josh Hart y Alex Caruso marcando la pauta, y otros como Demarcus Holland y Johnathan Wiliams siguiendo su estela.

En la ofensiva, Hart empezó a atacar al canasto en la segunda mitad y volvió a mostrar sus mejoras sustanciales en la definición. El escolta terminó con 20 puntos en 7/16 de cancha, incluyendo 2/4 en triples.

DESCANSO Y A CUARTOS

Los Lakers tendrán viernes y sábado de descanso y volverán a la cancha el domingo a la 1 p.m. en su duelo de cuartos de final.

Su oponente se definirá el sábado, y saldrá del ganador del partido entre Chicago Bulls y Detroit Pistons.