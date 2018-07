Magic, Pelinka hablaron de LeBron en Spectrum SportsNet

NOTA ORIGINAL DE MIKE TRUDELL

En la última edición de “Connected With…” en Spectrum SportsNet, Magic Johnson y Rob Pelinka se sentaron a charlar sobre el arribo de LeBron James.

En la entrevista conducida por Chris McGee y Mike Bresnahan en los estudios de Spectrum, Magic y Pelinka hablaron de la primera reunión con LeBron, lo que le gustó al mejor jugador del mundo sobre la plantilla de L.A., cómo encararon la búsqueda de refuerzos alrededor suyo, y más.

Este es un resumen de la conversación, que fue televisada por primera vez a las 3 p.m. PT en Spectrum:

“Estuve en nuestras oficinas todo el día el domingo haciendo preparaciones, y hablando con (Magic) cada cinco minutos…estaba afuera como a las 4 o 4:30 p.m., diciendo ‘¿me pregunto cuándo nos enteraremos de la respuesta?’ porque LeBron y su equipo se iba a reunir con otro equipo ese día…como a las 5 p.m., y recibí un mensaje de texto del agente de LeBron, Rich Paul, y el texto solo día ‘Felicitaciones’. Y tenía globos. Fue uno de esos momentos en la vida que nunca, nunca te vas a olvidar. Todo sucedió en cámara lenta. ‘¿Esto significa lo que pienso?’ Él me llamó unos segundos más tarde con la noticia oficial”. •“Primero que nada, Rob y yo nos estamos estado preparando para esto desde hace cuatro, cinco, seis meses en cuanto a lo que queríamos decirle. Lo que sentíamos que era importante para LeBron. Hemos hablado de muchas posibilidades, también reuniéndonos con Jeanie, hablando de lo que pensábamos que sería importante. Luego, se suponía que tenía que estar ahí a las 9:01 así que llegué a las 8:01, por lo que tuve que estar ahí afuera una hora hasta que fuera la hora de ir a su casa. LeBron es uno de los jugadores de baloncesto más inteligentes que he conocido, junto con Kobe, y Michael Jordan, Larry Bird, ese tipo de muchachos…no iba a venderle los Lakers…él no (necesitaba) escuchar eso. Él ya conocía al equipo. Casi mejor que yo. Él analizó el plantel enfrente mío. ‘A Kuz le gusta hacer esto, al otro le gusta hacer aquello…no veo la hora, este tipo es esto’. Yo pensé, este tipo conoce a todo el plantel. Ama el sistema de Luke. Me dijo Earvin, ya sabes, quiero venir, jugar baloncesto y ser yo mismo. Y tienes el tipo de plantel con el que creo que puedo hacer eso. Luego tenía una lista de cosas que quería charlar, y repasamos esa lista. Contesté las preguntas que tenía sobre el cuerpo técnico, sobre cómo Rob y yo manejamos la organización. Quería saber sobre Jeanie, porque no veía la hora de sentarse y tener una relación fuerte con ella. Esas son las cosas de las que hablamos, pero lo que más me impresionó fue que conocía a todos los jugadores, sus fortalezas y debilidades, y estaba muy emocionado por cómo les fue a los jóvenes la temporada pasada”. • Magic dijo que los Lakers buscan la excelencia y responsabilidad, y a LeBron le importan mucho esas cosas. Dijo que piensa que la decisión de LeBron fue una decisión de tres años, no solo una decisión de un año. Johnson piensa que está en ese punto de su carrera, y cree que consideró fuertemente lo que es lo mejor para su familia.“No, fue solo, quiero estar cómo con la persona que está a cargo, y ese soy yo. Así que pasamos un buen rato yendo ida y vuelta, aquí con dos tipos que son similares. Ambos del Medio Oeste. Ambos crecieron pobres. Ambos aman competir. Ambos aman ganar, y creo que los dos brillan en el nivel más alto. Nos conectamos ni bien entré por la puerta. Solo dos tipos que pueden hablar libremente con el otro, hablar de baloncesto, y eso es lo que amo de LeBron”. •“Creo que significa todo”. Él detalló la falta de espacio salarial cuando Magic y él tomaron el mando en febrero de 2017, y el proceso que debieron recorrer para generarlo mediante tres canjes distintos. “Fue planificación metódica, con interacción constante, y unidad. (Magic) tuvo la visión y yo moví las piezas de ajedrez. Realmente todas las cosas que hicimos nos llevaron a este momento. Cuando Jeanie nos contrató, ella habló mucho sobre su padre y la manera que él estableció las dinastías de los Lakers. Sabíamos que el primer paso en el proceso después de crear flexibilidad era llevar a una súper estrella a STAPLES Center. Nuestros fans están acostumbrados a eso, es parte de ganar como Laker. Así que que LeBron, el mejor jugador del mundo, nos eligiera, fue la confirmación más importante de todo el trabajo que hicimos para llegar a ese momento”. •“Como dijo Magic antes, (LeBron) es un erudito del baloncesto. Una vez que empezamos a tener una idea sobre lo que pasaba por su mente en cuanto a nuestro plantel, hablamos con él sobre nuestros muchachos, y tomamos la decisión previa a reunirnos con él para asegurarnos de construir algo que fuera diferente a lo que había vivido en los últimos tres o cuatro temporadas. Queríamos construir un equipo que fuera versátil, que fuera profundo, que fuera profundo, que fuera rápido y fuerte. Se puede ver que eso se reflejó en las movidas que hemos hecho.Magic agregó: “Y un alto coeficiente de baloncesto”. • Magic dijo que LeBron está muy al tanto de la historia de los Lakers, y que “no quiso escaparse de ella”, algo que merece reconocimiento. Pero más que la historia de los Lakers, Magic piensa que LeBron reconoce la estrategia y visión de la gerencia que está aquí, y que los jugadores jóvenes que están presentes están “hambrientos de conocimiento”, listos para que alguien los “lleve de la mano y les muestre el camino”. Él dijo que LeBron sabe que cómo se juega el baloncesto hoy es ideal para la plantilla de los Lakers, que es joven y explosiva. Él también mencionó el trabajo que hizo Pelinka para impulsar a los jóvenes a que estén en gran forma y cómo, con el anuncio de LeBron, eso ha tenido un impacto inmediato sobre en cómo los jugadores quieren mejorar, y más rápido”. •“Fue todo negocios. El trabajo que ya está dedicando a cómo le contagiará su ética de trabajo a todos en el equipo. Él ha estado mirando los juegos de la Liga de Verano, y mencionó a Josh Hart. No hay mucho alarde. No está buscando celebrar la firma, está buscando celebrar campeonatos y lo dejó muy claro”. •“Kuz, Zo, Josh, B.I. están todos listos. Puedes notar que la energía (que LeBron) ha traído a sus trabajos es increíble”. •“Oh si, está muy emocionado. Él es así. Rob y yo somos ratas de gimnasio, y queremos a gente que ame jugar el juego. Tipos que amen competir, que amen ganar, que amen transpirar…y eso es lo que tenemos, todo en un solo envase con LeBron. Él sabe que puede tomar a estos jóvenes y realmente trabajar sobre sus habilidades, su mentalidad, su manera de encarar el juego, su ética de trabajo. Y ya los está contagiando y realmente no se ha juntado con ellos todavía. Cuando el mejor jugador del mundo llega a tu organización, eso eleva el nivel de todos”. •“Fuimos y firmamos el contrato, y él estaba justo regresando de unas vacaciones familiares. Estoy caminando a mi auto, y él estaba caminando al suyo. Él le mencionó a su agente o su asistente, ‘¿este o el otro va al gimnasio a las seis de la mañana, no? Allí será cuando empiece mi rutina de ejercicios’. Ahí es cuando te das cuenta que eso es lo que es él. El primer día de regreso, tras aterrizar a las 6 a.m., ‘Voy a volver al trabajo mañana’”. •“Earvin y yo, teníamos pizarras, literalmente cientos de pizarras de, ‘Esto sucedería si este tipo firmo. Esto sucedería si el agente libre No. 2 firma, planificando todo por adelantado’”. Dijo que pasó meses estudiando video, revisando analítica, investigando, y apegándose a los componentes clave que habían delineado. Así que ni bien LeBron firmó, Pelinka estaba llamando a los agentes para arreglar términos”. •“Aprendí del Dr. Buss que siempre deberías incluir a los jugadores. Cuando Jerry West pensaba en traer a alguien, el Dr. Buss llamaba a Kareem, me llamaba a mí. Nosotros le dábamos nuestro parecer. Es lo mismo aquí. LeBron ha ganado campeonatos, ha ido a ocho finales consecutivas. ¿Piensas que Rob y yo no le vamos a consultar? No, definitivamente vamos a pedirle su opinión porque él conoce a los jugadores mejor que nosotros. Él nos dio su parecer, y Rob y yo fuimos y confirmamos lo que ya pensábamos”. •“No se confundan con Rondo…él es como LeBron en cuanto a cómo su mente funciona en el baloncesto. El tipo es extremadamente brillante. Un coeficiente de baloncesto alto, y me recuerda a James Worthy de una manera. Él juega mejor según la importancia del partido en los playoffs. Él se eleva hacia la ocasión. Cuando llegaban los playoffs, lo miraba a James y él tenía esa expresión en la cara, de estar listo para matar. Es lo mismo con Rondo. ¿Ves sus números en temporada regular? Son buenos. ¿Pero en los playoffs? Fantásticos. Estamos emocionados de tenerlo”.• Magic también mencionó los títulos consecutivos de Javale McGee, y la importancia de tener esa actitud ganadora en el vestuario. Además, él señaló cuánto les gusta la actitud y energía de Lance Stephenson. “Amo su mentalidad, su actitud, su fortaleza. Es duro. Necesitamos algo de eso. Teníamos jugadores callados. No firmamos ningún jugador callado”. •“Una vez que recibes el compromiso de LeBron, el diálogo comienza, y un punto en esas discusiones que fue importante para Magic y yo tenía que ver con que ahora somos un equipo de playoffs. En un instante. Los playoffs son juegos de centímetros. Así que debes tener jugadores con experiencia en playoffs, en esos momentos en los que hacer la jugada ganadora es esencial”. Él contó que Luke Walton decidió que tendrán un campamento de entrenamientos “increíblemente competitivo” donde todos los puestos estén en juego, aparte del de LeBron James. “Los otros cuatro titulares serán los que nos ayuden a ganar la mayor cantidad de juegos. Los jugadores deberán ser responsables y nosotros estaremos preparados”. • Magic agregó que la competencia hizo mejores a los Lakers de la era Showtime, con James Worthy siendo suplente de Jamaal Wilkes al principio, y con Michael Cooper haciendo mejor a Magic al jugar tan fuerte contra él en las prácticas. •“Les dije que lo que nos faltó (el año pasado) fue un mentor para Lonzo. Un veterano para apadrinarlo. Así que la temporada pasada, él tuvo que aprender solo, cada juego. No será así esta temporada. Y trajimos al mentor correcto. •“El primer día que Rondo vino, lo primero que hizo fue preguntar, ‘¿Dónde está el encargado de video? Él hizo que le dieran videos de cada jugador en el plantel para poder empezar a estudiar sus tendencias’”.