Stephenson, intensidad y experiencia al servicio del equipo

LAS VEGAS – Nadie podrá dudar ahora de la intensidad de los Lakers.

La llegada de Lance Stephenson a L.A., oficial desde el martes al mediodía, le dará a la tropa de Luke Walton una pieza fuerte y versátil en la rotación, y además lo convertirá de inmediato en uno de los líderes morales de la plantilla.

“Born Ready”, como se lo apoda desde su legendario paso por las canchas callejeras de Nueva York, será una personalidad fuerte en un conjunto lleno de ellas, ya que compartirá camerino con LeBron James, JaVale McGee, y Rajon Rondo, entre otras caras nuevas.

“Quieren que traiga la intensidad que traigo cada noche a este equipo”, dijo el escolta en la teleconferencia de presentación. “Que sea un buen líder para los jóvenes del equipo, y que traiga esa mentalidad ganadora”.

Stephenson, quien brilló con los Pacers cuando estos estuvieron en un par de ocasiones a un paso de derrocar a James y su Miami HEAT, encausó su carrera nuevamente en su regreso a Indiana la temporada pasada.

Tras pasos irregulares por Charlotte, L.A. Clippers, Memphis, New Orleans y Minnesota entre 2014 y 2017, el oriundo de Brooklyn volvió al lugar que lo vio debutar en la NBA y promedió 9.2 puntos, 5.2 rebotes y 2.9 asistencias con los Pacers, disputando los 82 partidos de la temporada regular.

Ahora, de regreso en el sur de California, el ‘veterano’ de 27 años no pudo ocultar su entusiasmo por esta nueva etapa.

“Será increíble, especialmente el jugar con el talento que tenemos”, avisó. “Amo el ritmo, el jugar sin pensar demasiado y en el flujo del juego, y divertirme. Así es básicamente como juego”.

OFICIAL: Lakers firman al escolta Lance Stephenson.



¡Bienvenido a L.A., @StephensonLance! https://t.co/10YbXQuucm — Los Lakers (@LosLakers) July 10, 2018

La ofensiva incluyente de Luke Walton le dará oportunidades de brillar, aún en un plantel repleto de portadores de balón como los mencionados anteriormente, y otros como Lonzo Ball y Brandon Ingram.

“Nos dará una gran ventaja”, opinó. “Tenemos muchos tipos generosos. Incluso los jugadores jóvenes son de la misma manera. Mucho potencial, muchas maneras de ganar juegos. Definitivamente vamos a mostrarlo esta temporada”.

El tiro es la gran incógnita en su juego, pero el oriundo de Brooklyn aseguró que ha estado trabajando sobre eso y su mentalidad defensiva. Se sabe que en un equipo con James y compañía, él deberá encontrar la forma de hacer daño sin la bola en sus manos.

“Correr la cancha, saber cuando cortar, y encestar triples abiertos”, enumeró. “Se tratará de estar en condición física perfecta, para hacer cortes por la puerta trasera, y lograr tiros abiertos al moverme por todos lados. No creo que vaya a perjudicarme el no tener la bola todo el tiempo”.

Sin dudas, tener la bendición de James lo llenó de confianza – algo que de por sí nunca le faltó demasiado. Vale recordar que esos dos se conocen de mil batallas en los playoffs de la Conferencia Este.

“Siento que el que me haya contactado y dicho que le gusta lo que traigo al juego es increíble”, confesó. “No veo la hora de sumarme a él y estos increíbles compañeros. Estoy feliz de estar en un equipo que quiere ganar”.

La clave pasa por no tratar de cambiarlo, sino en darle la libertad para fomentar sus mejores atributos. Luke Walton ya se lo dejó bien claro.

“Básicamente me dijo que quiere que sea yo mismo”, contó sobre sus conversaciones con el entrenador lagunero. “Que traiga ese filo defensivo. Que sea un líder en la cancha para los jugadores jóvenes. Que compita cada noche. Me dejará jugar, me dejará ser yo mismo. Cuando tienes un entrenador así, es fantástico”.