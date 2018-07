Josh Hart, Lakers continúan su curva ascendente

LAS VEGAS – Josh Hart es el microcosmo perfecto del presente de los Lakers en la Liga de Verano 2018.

El escolta, líder indiscutido de la escuadra de Miles Simon, volvió a confirmar su gran presente en un rol mayor – poniendo en práctica exitosamente las facetas de su juego que ha estado puliendo desde el final de la pasada temporada.

Su presencia defensiva acabó marcando el camino en la victoria lagunera por 69-60 el domingo en el Thomas & Mack Center, un juego en el que los Lakers dejaron a Chicago en un gélido 30.4 por ciento en tiros de cancha.

Y del otro lado, Hart consolidó las mejoras en su manejo del balón y su tiro, terminando con 19 puntos, producto de un excelente 4/7 en triples.

Hart dropped 19 points tonight and Mykhailiuk added another 15 as the Lakers beat the Bulls, 69-60 #LakersWin pic.twitter.com/8w63IkX00e

“Su juego en movimiento en este momento es realmente bueno”, dijo Simon. “Era un buen atacante en línea recta en la temporada, siendo tan grande y físico definiendo en el aro, pero ahora mismo su tiro en suspensión, su triple, su tiro de media distancia…continúa sumando la parte del manejo de la bola, para sentirse cómodo con el aspecto de las cortinas, y ha sido divertido ver como ha transferido eso desde las prácticas a la cancha”.

¿Se terminó su participación en Las Vegas?

“No lo creo”, avisó Simon. “Todavía nos quedan partidos”.

MOE, OMNIPRESENTE

Que la falta de puntería no opaque el efecto que tuvo Moritz Wagner sobre el resultado final.

El alemán terminó con apenas ocho puntos en 4/15 de cancha, pero su actividad se sintió de punta a punta, reflejada en los 14 rebotes, dos asistencias, tres robos y dos tapones.

“Defendió tiros en el aro, fue el general contra el capitán de ellos en la pintura cuando jugaron a través de Wendell Carter, bajó rebotes, estuvo en toda la cancha”, enumeró Simon. “Termina en el piso algunas 10 veces por partido, pero es divertido verlo. Su energía y pasión son las que guían a nuestro equipo porque siempre está sonriendo, hablando, involucrándose…realmente está progresando bien en un tiempo muy corto”.

SVI, LETAL EN AMBOS LADOS

La jugada del partido tuvo como protagonista a Svi Mykhailiuk, quien tras fallar un tiro marcó a Chandler Hutchison de punta a punta del parquet, generando un robo que él mismo acabó convirtiendo en volcada tras la asistencia de Wagner.

The Vegas fans loved this sequence by Svi Mykhailiuk.



Picked up Hutchison from 94 feet away, made him work to get to half court, poked out a steal and leaked ahead for the dunk. pic.twitter.com/RmH8C7ShYH