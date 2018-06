Pruebas del Draft 2018: 3 de junio

EL SEGUNDO – Los Lakers continuaron el domingo con el proceso de pruebas de cara al Draft 2018 del próximo 21 de junio.

El equipo cuenta con las selecciones No. 25 y No. 47, por lo que el UCLA Health Training Center verá desfilar a jugadores en un amplio rango ubicaciones. Además, siempre existe la posibilidad de analizar jugadores de cara al futuro e identificar prospectos para conformar la nómina del equipo de Liga de Verano, por lo que cada nombre presente ofrece algo diferentes.

Vale recordar que el 31 de mayo era la fecha límite para que los prospectos todavía con elegibilidad colegial pudieran regresar a sus universidades, y varios jugadores que se probaron con los Lakers – como Jordan Caroline, Barry Brown Jr., Tyus Battle, Udoka Azubuike, Jalen Hudson, Shamorie Ponds y los hermanos Caleb y Cody Martin – decidieron hacerlo.

Esta mañana tuvo a seis nuevos jugadores presentes. Estos fueron los prospectos participantes:

Moritz Wagner | C | Michigan | 6’11 | 241 | Jr.



La palabra del francotirador alemán Moritz Wagner tras su prueba del domingo pic.twitter.com/4ImuJFyTdu — Los Lakers (@LosLakers) June 3, 2018

El alemán viene de promediar 14.6 puntos y 7.1 rebotes a los 20 años en su segunda temporada con la prestigiosa Universidad de Michigan.

Se trata de un interno francotirador, que disparó 39.4 por ciento en triples la pasada campaña.

Su gran reto será evolucionar en el costado defensivo, sobre todo en esta nueva NBA en la que ser capaz de intercambiar marcajes y defender en el perímetro es crucial.

“Me doy cuenta que ese es un reto que debo demostrar que puedo hacerlo, porque no lo hicimos en la universidad”, confesó. “No es la culpa de nadie, solo no lo hicimos. Estoy emocionado por ese reto, porque me siento bastante confiado intercambiando, y eso es lo lindo del baloncesto, el tener nuevos retos todos los días”.

Wagner habló también de la inspiración que le genera Dirk Nowitzki a la próxima camada de prospectos alemanes.

“No tenemos una gran relación”, explicó. “Nos conocemos y él me ofrece consejos, pero trato de dejarlo tranquilo y cuando necesito algo, le pido. Es una leyenda”.

Alize Johnson | AP | Missouri State | 6’7 | 217 | Sr.



Johnson promedió 15.0 puntos, 11.5 rebotes y 2.8 asistencias en última temporada colegial.

Se trata de un prospecto que destaca en los tableros y que muestra cierta habilidad para manejar la bola, por lo que podría convertirse en una pieza viable para un equipo que juegue al contragolpe.

Su tiro de tres puntos (28.0 por ciento) es la cuenta pendiente.

Kenrich Williams | A | TCU | 6’7 | 200 | Sr.



La palabra del alero Kenrich Williams tras su prueba del domingo pic.twitter.com/PRJ2Ef5df3 — Los Lakers (@LosLakers) June 3, 2018

Williams viene de promediar 13.2 puntos, 9.3 rebotes y 3.9 asistencias con Texas Christian.

Se trata de un prospecto versátil, que no destaca por su goleo sino por las demás facetas del juego – especialmente su versatilidad defensiva.

“De eso me enorgullezco”, avisó. “Eso es lo que me va a llevar a la liga, jugar defensa y ser versátil defensivamente”.

El alero disparó 39.5 por ciento en triples y también aportó 1.8 robos y 0.9 tapones por juego, redondeando un paquete completo para alguien que llega sin necesitar demasiado desarrollo.

“En diciembre tendré 24 (años)”, señaló. “Soy más maduro y siento que estoy listo para jugar en la NBA”.

Jared Terrell | E | Rhode Island | 6’3 | 215 | Sr.



Terrell viene de promediar 16.8 puntos y 2.4 asistencias en su última temporada colegial con Rhode Island.

Se trata de un base/escolta que destaca por su puntería exterior, tras disparar 41.4 por ciento en triples.

Terry Larrier | A | Connecticut | 6’8 | 185 | Jr.



Larrier viene de promediar 13.9 puntos y 4.8 rebotes con los Huskies.

El 37.8 por ciento en triples en su gran carta de presentación.

Thomas Wilder | B | Western Michigan | 6’3 | 190 |Sr.



Wilder involucionó en su última temporada con Western Michigan.

Tras tener registros de 19.3 puntos, 45.8 por ciento en tiros de cancha y 44.4 triples en su tercera campaña, el base bajó a 18.8 puntos, 43.1 por ciento de cancha y 32.4 en triples.

Los 4.4 rebotes, 1.9 robos y 4.3 asistencias hablan de jugador capaz de aportar en varias facetas del juego.