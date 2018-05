Lakers esperan el Draft con las selecciones 25 & 47

EL SEGUNDO – La Lotería del Draft se celebrará el martes 15 de mayo y por primera vez en cuatro años los Lakers no serán protagonistas.

Y es que los laguneros no contarán en 2018 con ninguna de sus dos selecciones propias, debido a los canjes realizados en 2012 para adquirir al armador Steve Nash y el pivot Dwight Howard.

Fue así que la selección de primera ronda (tras finalizar la temporada 2017-18 con el décimo peor récord de la NBA) será propiedad de los Philadelphia 76ers. La única excepción es que la lotería la termine ubicando No. 2 o No. 3, en cuyo caso irá a parar a las manos de los Boston Celtics.

En cuanto a la selección de segunda ronda (No. 40), esa pertenece este año a los Brooklyn Nets, tras una serie de transacciones a lo largo de los últimos años. Y es que la tercera y última selección de primera ronda que los Lakers le adeudaban a Orlando Magic acabó convirtiéndose en dos segundas rondas (la No. 33 en 2017 y esta). De esa forma, en este Draft concluyen las obligaciones de Lakers por el canje de Howard.

Sin embargo, gracias a una serie astutas maniobras a lo largo de las temporadas recientes, los Lakers cuentan en 2018 de todos modos con una selección en cada ronda.

Para empezar, los angelinos seleccionarán en el No. 25, adquirido en febrero pasado desde los Cleveland Cavaliers en el traspaso que envió a Jordan Clarkson y Larry Nance, Jr. a Ohio (con Channing Frye y Isaiah Thomas desembocando en Los Ángeles).

Los Lakers probaron a seis jugadores el miércoles por la mañana con la mira puesta en el Draft 2018. https://t.co/7ylOnKT0JG — Los Lakers (@LosLakers) May 10, 2018

Pese a ser en el final de la primera ronda, ese representa territorio fértil para los Lakers en los últimos años. Allí, de la mano de Jesse Buss (actual asistente al gerente general y antiguo Director de Scouting), los laguneros se hicieron con los derechos de Nance, Jr. (No. 27 en 2015) y Kyle Kuzma y Josh Hart (No. 27 y No. 30 en 2017, respectivamente).

Además, cuando los Lakers adquirieron al veterano José Calderón en el verano de 2016, ellos recibieron un par de segundas rondas por parte de los Chicago Bulls, su antiguo club. Una de ellas es la No. 47 en este Draft 2018, que en realidad llega procedente de los Denver Nuggets.

Vale recordar que a los Lakers tampoco les ha ido nada mal en la segunda ronda en los últimos años. Allí se seleccionó a Thomas Bryant en 2017 (No. 42), a Ivica Zubac (No. 32 en 2016) y al propio Clarkson (No. 46 en 2014).

Un poco más atrás en el tiempo, jugadores como Robert Sacre (189 juegos en cuatro temporadas con Lakers) y Ryan Kelly (147 partidos de púrpura y dorado) tuvieron cierta trayectoria en la institución.

Y esto sin mencionar al actual entrenador, el mismísimo Luke Walton, quien fue elegido en la segunda ronda (No. 32 en 2003) y acabaría ganando un par de anillos con los Lakers.

Es por eso que, pese a no tener que preocuparse por el destino que definan las pelotitas de ping pong el martes, los Lakers igual serán grandes protagonistas del Draft del próximo 21 de junio. Y si el pasado reciente nos dice algo, es que ambas selecciones darán mucho de que hablar.