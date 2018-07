Zubac guía triunfo de Croacia en eliminatorias europeas

Tras disputar la Liga de Verano con los Lakers los últimos dos veranos, Ivica Zubac decidió este año representar a su seleccionado en las eliminatorias para la Copa Mundial FIBA 2019.

Y en su país estarán agradecidos, ya que Croacia venció el domingo a Rumania por 90-63 con 20 puntos del pivot de los laguneros.

Zubac fue el segundo mayor anotador de los balcánicos, tras los 22 puntos anotados por Dario Saric de los Philadelphia 76ers.

.@44Bojan @ivicazubac = @CbfHks up by 13 (44-31) at the half against Romania . #FIBAWC #ThisIsMyHouse



