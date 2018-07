Conociendo a la nómina veraniega de los Lakers

EL SEGUNDO – Los Lakers comenzarán este lunes su participación en la primera edición del certamen California Classic en la ciudad de Sacramento.

Allí harán sus debuts varios jugadores interesantes de un plantel que unos días más tarde se desplazará hasta Las Vegas para jugar aquel tradicional torneo.

Aquí analizaremos las distintas piezas del conjunto que será dirigido por Miles Simon, con Mark Madsen, Coby Karl, Will Scott, Jonah Herscu y Brian Walsh como asistentes:

LOS VETERANOS

Está claro que Josh Hart será la figura excluyente del equipo.

Tras cerrar la temporada 2017-18 como uno de solo cinco jugadores en la NBA en anotar 20 puntos o más en cuatro juegos consecutivos, el escolta llega afilado.

Vale recordar que en la edición 2017 en Las Vegas, Hart sufrió una lesión de tobillo en su primer partido – una que lo marginó del resto de la competición.

Hart luego tuvo una temporada de menor a mayor en la NBA, y acabó promediando 7.9 puntos, 4.2 rebotes y un excelente 39.6 por ciento en triples. El próximo paso para él será demostrar lo que puede hacer con el balón en las manos y en un rol más protagónico.

Alex Caruso, de fantástica actuación en Las Vegas 2017, se unirá al plantel en el desierto de Nevada tras concluir su participación con la Selección de Estados Unidos en la actual etapa de clasificación a la Copa Mundial de la FIBA.

El base brilló con South Bay Lakers, terminando segundo en la votación al Jugador Defensivo del Año – y siendo nombrado al Segundo Equipo de la NBA G League.

Además, el escolta canadiense Xavier Rathan-Mayes, quien disputó algunos partidos con los Memphis Grizzlies en 2017-18, también buscará dejar una buena impresión.

LAS JOYAS DEL DRAFT 2018

Moritz Wagner y Sviatoslav Mykhailiuk vestirán la camiseta púrpura y dorada por primera vez en la cita de la capital californiana.

El alemán, elegido con la selección No. 25 del pasado Draft, buscará empezar a mostrar su caudal ofensivo, incluyendo un letal tiro de tres puntos.

Por su parte, el ucraniano será parte de una competitiva rotación de jugadores perimetrales, y también buscará destacar por su tiro y versatilidad.

Para la afición, esta será una buena chance para tener una primera impresión de ambos.

EL NUEVO CONTRATO DUAL

Malik Newman, quien fuera compañero de Mykhailiuk en Kansas, firmó en los últimos días un contrato dual con los laguneros y será parte del plantel.

Se trata de un escolta, de 21 años, ya formado y con un caudal anotador importante, sobre todo en transición.

Newman disparó 41.5 por ciento en 205 triples en su última temporada colegial, y además sobresale en el rebote para su posición.

LOS ALUMNOS DE SOUTH BAY

La gran temporada que tuvo South Bay en 2017-18 hizo que dos de sus valores se ganaran una chance con el equipo mayor.

Stephaun Branch y Demarcus Holland buscarán ganarse un hueco en el perímetro, y llegan con el aval de Karl y un cuerpo técnico los conoce desde ya hace un par de años.

