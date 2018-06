Randle acaba 5º en votación al Most Improved Player

*NOTA ORIGINAL DE JOEY RAMIREZ

Julius Randle dio un gran paso adelante en su cuarta temporada en la NBA, y así lo reconocieron los miembros de la prensa que lo votaron al quinto puesto en la carrera por el premio al jugador que más mejoró (Most Improved Player en inglés) en 2018.

Randle recibió nueve votos de segundo y tercer lugar para terminar con un total de 36 puntos.

Solo Victor Oladipo (499) de Indiana, Clint Capela (99) de Houston, Spencer Dinwiddie (50) de Brooklyn y Andre Drummond (46) de Detroit lo superaron.

Una verdadera aplanadora en el poste, Randle promedió 16.1 puntos por partido – poco más de 3.5 por encima que la temporada pasada – y terminó en un triple empate como goleador de los Lakers junto a Brandon Ingram y Kyle Kuzma.

Él anotó eficientemente, disparando 55.8 por ciento en tiros de cancha – la décima mejor marca de la NBA – en lo que representó un salto de 7 por ciento con respecto a la campaña previa.

El texano de 23 años también se ubicó cuarto en bandejas (278 en total) y promedió 8.0 rebotes y 2.6 asistencias.

Randle — quien disputó los 82 juegos por primera vez en su carrera – también mejoró significativamente del otro lado de la cancha.

En algún momento considerado como un defensor por debajo de la media, Randle utilizó su gran combinación de fuerza y velocidad para marcar a oponentes más fuertes y seguirle el ritmo a los de menor estatura.

Su capacidad para hacer las veces de pivot en alineaciones bajas fue crucial para una defensa de los Lakers que constantemente intercambia marcajes, y una razón vital para que el equipo escalara en eficiencia defensiva desde el último puesto en 2016-17 al No. 12 esta pasada temporada.

