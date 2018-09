Media Day is the perfect setting to unveil some new heat for the season, and the players brought it on the #LakersSneakerCam.

LeBron James: Nike LeBron 16

Moritz Wagner: Jordan “Why Not?” Zero.1

Brandon Ingram: adidas Crazy BYW

Kentavious Caldwell-Pope: Nike Kobe A.D. NXT 360

Rajon Rondo: Anta RR5

Josh Hart: Nike Kobe 1 Protro

Michael Beasley: Air Jordan IX

Lonzo Ball: BBB MB1

Lance Stephenson: Air Jordan XVIII

Kyle Kuzma: Nike Kobe 1 Protro