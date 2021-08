Kings Announce California Classic Summer League Roster

The Sacramento Kings today announced the team’s roster for the 3rd annual California Classic Summer League on August 3 and 4 at Golden 1 Center. Sacramento will play two games, beginning with its first contest on Tuesday, August 3 against the Golden State Warriors at 8 p.m.. The four-team, two-day format will include a double-header matchup each day featuring the Kings, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers and Miami Heat.

For more information, visit Kings.com/CAClassic.

Below is the 2021 California Classic summer league roster:

Kings 2021 California Classic Summer League Roster No. Player Pos. Ht. Wt. Birthdate Last Team/College/Home Country Yrs 43 Alex Antetokounmpo F 6-8 214 08/26/01 UCAM Murcia (Spain)/Greece R 34 Matt Coleman G 6-2 180 01/22/98 Texas/USA R 31 Marcus Graves G 6-1 187 06/09/96 Salt Lake City Stars/Sacramento State/USA R 33 Damien Jefferson F 6-5 220 10/03/97 Creighton/USA R 23 Louis King F 6-7 205 04/06/99 Sacramento/Oregon/USA 1 15 Davion Mitchell G 6-2 205 09/05/98 Baylor/USA R 17 Ade Murkey G 6-5 200 01/29/98 Iowa Wolves/Denver/USA R 19 Josh Obiesie G 6-6 190 05/23/00 s. Oliver Wurzbury (Germany)/Germany R 88 Neemias Queta C 7-0 245 07/13/99 Utah State/Portugal R 3 Jahmi’us Ramsey G 6-2 ½ 195 06/09/01 Sacramento/Texas Tech/USA R 45 Princepal Singh F 6-9 221 01/03/01 NBA G League Ignite/India R 32 DJ Steward G 6-2 163 10/02/01 Duke/USA R 26 Emanuel Terry F 6-9 220 08/21/96 Agua Caliente/Lincoln Memorial/USA 1 18 Derrick Walton G 6-0 189 04/03/95 ASVEL (France)/Michigan/USA 2 41 Johnathan Williams F 6-9 228 05/22/95 Niners Chemnitz(Germany)/Gonzaga/USA 2 13 Robert Woodard II F 6-7 235 09/22/99 Sacramento/Mississippi State/USA 1 42 Kenny Wooten F 6-8 235 04/17/98 Filou Oostende (Belgium)/Oregon/USA R

* Roster as of Aug 1 (subject to change)

California Classic Summer League Head Coach: Bobby Jackson (College – Minnesota)

PRONUNCIATION GUIDE: Alex Antetokounmpo (AHN-tet-ə-KOOM-poh), Jonah Herscu (Her-skew), Ade Murkey (Uh-DAY MUR-key), Josh Obiese (Josh Oh-BEE-ess-ee), Neemias Queta (Nuh-mee-us Kay-tuh), Princepal Singh (Prince-C-PAL singh)