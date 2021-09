Kings Announce 2021-22 Training Camp Roster

The Sacramento Kings will open 2021-22 training camp on Tuesday, Sept. 28 at the Kings Practice Facility. Practice availability will be permitted on site (no Zoom) to limited media due to NBA health and safety protocols and practice times will be distributed a day prior to each practice.

SACRAMENTO KINGS 2021-22 TRAINING CAMP ROSTER No. Player Pos. Ht. Wt. Birthdate Prior to NBA/Country Exp 35 Marvin Bagley III F 6-11 240 03/14/99 Duke/USA 1 40 Harrison Barnes F 6-8 225 05/30/92 North Carolina/USA 7 34 Matt Coleman G 6-2 180 01/22/98 Texas/USA R 3 Terence Davis II G 6-4 201 05/16/97 Ole Miss/USA 2 5 De’Aaron Fox G 6-3 185 12/20/97 Kentucky/USA 2 0 Tyrese Haliburton G 6-4 ½ 175 02/29/00 Iowa State/USA 1 8 Maurice Harkless F 6-9 220 05/11/93 St. John’s/USA 9 24 Buddy Hield G 6-4 220 12/17/92 Oklahoma/Bahamas 3 22 Richaun Holmes F 6-10 240 10/15/93 Bowling Green State/USA 4 30 Damian Jones C 6-11 245 06/30/95 Vanderbilt/USA 5 23 Louis King* F 6-7 205 04/06/99 Oregon/USA 2 25 Alex Len C 7-0 250 06/16/93 Maryland/Ukraine 8 7 Chimezie Metu C 6-8 ¾ 225 03/22/97 USC/USA 3 15 Davion Mitchell G 6-2 205 03/22/98 Baylor/USA R 88 Neemias Queta* C 7-0 245 07/13/99 Utah State/Portugal R 20 Jahmi’us Ramsey G 6-2 ½ 195 06/09/01 Texas Tech/USA 1 32 DJ Steward G 6-2 163 10/02/01 Duke/USA R 26 Emanuel Terry F 6-9 220 08/21/96 Lincoln Memorial/USA 1 13 Tristan Thompson F 6-9 254 03/13/91 Texas/Canada 10 17 Robert Woodard II F 6-6 235 09/22/99 Mississippi State/USA 1 *Indicates 2-Way Contract

HEAD COACH: Luke Walton (College – Arizona)

ASSISTANT COACHES: Alvin Gentry (College – Appalachian State University)

Mike Longabardi (College – Frostburg State (MD))

Doug Christie (College – Pepperdine)

Jonah Herscu (College – Lake Forest College (IL))

ASSISTANT COACH/DIRECTOR OF PLAYER DEVELOPMENT: Rico Hines (College – UCLA)



ASSISTANT COACH/PLAYER DEVELOPMENT COACH: Stacey Augmon (College – UNLV)

Lindsey Harding (College – Duke)

HEAD VIDEO COORDINATOR: Isaac Yacob (College – Cal State Northridge)

VP, HEALTH AND PERFORMANCE: Teena Murray (College – Queen’s University (Ontario))

DIRECTOR, ATHLETIC HEALTH: Jaspreet Randhawa (College – Vancouver Island University (British Columbia))

DIRECTOR, PERFORMANCE & SPORT SCIENCE: Jesse Green (College - Bond University (AUS))

HEAD ATHLETIC TRAINER: Joe Resendez (College – Texas Pan-Am)