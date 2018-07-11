夏季联赛：热火98:90战胜爵士

迈阿密热火在周二下午与爵士的夏季联赛比赛中以98:90战胜爵士。阿德巴约得到了球队最高的24分。

1. 努阿姆的表演

可能因为努阿姆上个赛季为天空之力效力的因素，这名后卫对热火的打球方式很了解。

努阿姆在这场与爵士的比赛中攻防两端的表现就向大家展示出他的了解程度。

除了积极进攻篮筐外，他同时还完成了一个精彩的空接扣篮。

…这名25岁的球员在防守盖里森·阿伦，尼昂和基德时也是非常积极。

努阿姆今晚14投7中得到了18分，7个篮板，2个助攻。

2. 阿德巴约展现出他的强硬

当阿德巴约的投篮没有像以往找到准心时，他将重心转移到如何在内线吸引身体接触造成对手犯规。

事实上，这名前肯塔基山猫的球员本场比赛罚球16投14中。

当你看到他的时候自然会想起他雷霆万钧的扣篮。

除了得到全场最高的24分，9个篮板，2个盖帽，2个抢断和2个助攻。

3. 罗宾逊的快速启动

在与热火签下了双向合同后，罗宾逊在进入本场比赛前就已经做好了准备。

不仅仅是他投进3分球，他还在比赛中创造出自己的突破并打出咆哮式防守。

一个完美的例子就是他在第二节对刘易斯的防守让阿德巴约完成了对他的封盖。

罗宾逊得到了12分，2个篮板，2个助攻和9的正负值。

比赛记录：

-德里克·琼斯扭伤脚踝休息。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在周三或者是周四参加淘汰赛的比赛。比赛开始时间现在还不确定。