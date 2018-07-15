热火72:74不敌凯尔特人

迈阿密热火在周六晚上与凯尔特人的比赛中以72:74的比分结束了他们在拉斯维加斯夏季联盟的比赛。德里克·沃顿现在得到了热火最高的15分。

1. 小沃顿在攻防两端保持出众

当小沃顿从比赛一开始就按下了快速启动的按钮，很快便投入多个干拔跳投并在第二节完成了这样的精妙传球。

…他最大的贡献就是在最后一节率领热火吹起反攻的号角。

让我们一起欣赏下他第四节的精彩表现。

在防守端，德里克·沃顿也依旧保持稳定，在他的防守下亨利和戴维斯的投篮都出现了不少问题。

说到这，他同样在第一节完成了出色的防守，很好的干扰到了奥杰利的投篮，这也帮助沃恩在反击进攻中打出2+1。

简单的说，沃顿全都做到了。

除了他得到了全队最高的15分，这名前密歇根狼人的球员得到了球队最高的5次助攻和8的正负值。

2. 努瓦姆末段发力

虽然努瓦姆有些慢热，但是当他在第三节投进了那个压哨3分球后他就开始找到状态了。

他是怎么样做到的呢？

首先他快速得到了5分，其中包括了这个精彩万分的大风车扣篮。

哇噻.

努瓦姆9投4中得到了10分，5个篮板，2个助攻。

3. 梅腾全面发挥

在这个夏季联赛中，梅腾充分的展示了他全部的武器库，让对手一直在猜测他的进攻特点。

对了，不要忘记他在第三节这个为努瓦姆送出的空接传球，后者也完成了这个势大力沉的扣篮。

梅腾本次比赛8投5中得到了11分，4个篮板。.

比赛记录：

-小琼斯（右脚踝扭伤），邓肯·罗宾逊，阿德巴约都没有出阵。