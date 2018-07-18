在经历了2017-18的惊人表现后，理查德森与迈阿密热火官网一起探讨他过去的一个赛季，他的夏天和一些其他的问题。

上个赛季你不论是进攻还是防守都打出了野兽般的一年，关键时刻的表现更加让大家吃惊（12.9的正负值）。除了能够保持健康以外，你觉得最重要的什么呢？

很重要的一点就是教练对我充满了信心。你知道我经历了很多这样比分接近的比赛，教练让我得到了足够多成长的机会，因为我在这些时候的表现并不够完美。我投失了一些关键的投篮，这也是我第一年去完成那些出手关键球的机会。去完成这些投篮很轻松但是很重要的一点就是得到了教练的信赖。

我知道你每个夏天都会去P3，这一次你做了跟以前不一样的训练吗？

可能没有吧。这个夏天我只是调整了一些我的训练方式以及学习如何去照顾我的身体。这些从上个赛季就已经开始了，但是我希望能够继续保持下去。

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有其他的球员和你一起吗?

我和底特律活塞的史丹利·约翰逊做了很多的事。我们是同一年被选入NBA的，奥兰多·约翰逊也在那里。但是很多的都基本是我和史丹利一起。

你在这个赛季期望能有着哪些进步呢？

创造。能够自己创造出进攻而不是去根据场景作出反应。

你在家乡埃德蒙德的训练营看上去非常有意思。你们在那有什么趣闻吗？

有这样一个小姑娘。她仅仅只有9岁，她有着很多小辫子。她会一直跟着我然后一直跳同样的舞。

什么样的舞?

就是像堡垒之夜里面那种手臂转圈的舞。她要把我笑疯了。她绝对是最可爱的小姑娘。

除此之外，有一次孩子们在比赛中间一起在球场中间跳舞，因为我邀请了一个DJ在现在播音乐。他们会一边控球一边跳舞，这也非常有趣。

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你在那里有没有去试着当DJ呢？

我没有，我让DJ去做这些。

我看到你在Instagram故事里面录下了观看一场哥伦比亚的世界杯经历，什么地方是你认为最酷的看球地点？

我不太确定。对于我来说，Wynwood的Marketplace绝对是个好去处。这是我在整个世界杯看到最多人的地方。我去了Wharf，贝克汉姆有一个英格兰观赛排队。那里有很多的人，但是哥伦比亚球迷可能会更加兴奋。在那个酒吧里大家都比较安静，但是那里也有很多的人，我都几乎移动不了。

What a great match — Josh Richardson (@J_Rich1) July 3, 2018

你在世界杯支持那支球队呢？

我得朋友的家人来自巴西，因此我会为巴西加油。除此之外，我喜欢比利时，因为我喜欢卢卡库。在德国队有Sané的时候我会支持德国，但是他离队后我也不支持他们了。

我看到你出现在拉斯维加斯的夏季联赛中，你在空暇时间会做些什么呢？

训练和看电视剧。我不会去赌博，因此我们没有做太多的东西。

你没有去看DJ吗？

事实上，我很想念我的朋友凯勒，他在那里当DJ我和他错过了一天。如果他在我会去找他，但是他已经走了。

说到DJ表演，你现在怎么样了？

最近我还没有去玩过，但是我需要去重新找回感觉来。我希望能够在夏天结束前在一些地方表演。我已经收到了一些邀请，但是现在还没有接受任何邀请。

在迈阿密吗？

是的.

我看到你在看到小琼斯在夏季联赛的表现后发了一些关于他的推特。

他的扣篮都太酷了，不仅仅是这样，我还看到他在各个方面得到了提升。

他的投篮也有了很大的提升。

同时他的马达都不一样了。他现在看上去就像是一个崭新的球员了，这也是我期望看到的，这也是我为什么会发这个推特的原因。我知道他需要成长，现在看起来他已经变得很成熟了。

Aye... y’all stay sleep on my son

D-Jones.. don’t mind us. — Josh Richardson (@J_Rich1) July 5, 2018

当你看到艾灵顿重新和热火签约你的心情怎么样？

[Gasps] 天哪，你感觉就有个巨大的银背大猩猩放开了我得后背。我一直担心艾灵顿会离开我们，因为上个赛季他表现的太好了。你知道当你能够在场上得到一个能够在24尺外完成进攻的球员，这在整个联盟中都是一个奢侈品。

你在发现这个消息后有立刻给他发信息吗？

是的，我知道后就立刻给他发短信了。

你对他说了什么呢？

这中间包括了很多心脏的表情，“兄弟，很高兴你能回来。”

— Josh Richardson (@J_Rich1) July 13, 2018

你有没有在训练中有3分击败过他？

有的，我击败过他几次，但是他赢我的次数会更加多。

你在夏天还有什么别的计划呢？

欢迎回到P3，我们在那里呆了几个月，我希望能够有些时间去旅行。

有什么打算呢?

我有点想要去穿越欧洲。

这很酷。像韦德那样的吗？

这有些不一样。