马刺88-热火95比赛回顾

迈阿密热火在周三晚上以95-88击败圣安东尼奥马刺。白边得到了球队最高的29分。

1. 白边再次创造了历史

白边有着怎么样的上半场呢？

非常疯狂。

这个大个子在上半场统治了内线，他13投9中得到了18分，14个篮板，8个盖帽！还有2个助攻。是的，这还仅仅是在上半场。

上半场8个盖帽也是球队历史上的最高记录，一起来欣赏下这个记录吧。

当白边在本场比赛中与三双擦肩而过，他在比赛下半场继续翻江倒海。

他得到赛季最高29分，2个助攻，20个篮板和9个盖帽。

2. 艾灵顿3分依旧闪亮

本场比赛是艾灵顿在2018年1月22日后的首次首发，艾灵顿做到了他最好的表现。

完全是投篮表演.

艾灵顿本场比赛投进了6个3分球，其中包括了这个第三节的超远距离3分球。

本场比赛这名30岁的球员13投7中得到了20分，4个篮板，2个抢断，1个助攻和10的正负值。

3. 理查德森保持稳定

虽然理查德森本场比赛投篮并不是很出色，但是他依旧保持足够的侵略性并且在关键时刻给出关键表现。

需要什么证明吗?

让我们一起看看他在马刺打出进攻高潮时如何冷却对手的：

理查德森本场比赛得到了14分，5个篮板，2个抢断和全队最高的11的正负值。

比赛记录:

-德里克·琼斯在比赛第二节因为右膝盖挫伤没有回归。

-德拉季奇（右膝盖）没有参加比赛.

-韦德（个人原因），詹姆斯·约翰逊，维特斯和梅腾都没有被激活。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在周五晚上8点主场面对印第安纳步行者。你可以从这里购买球票.