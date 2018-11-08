马刺88-热火95比赛回顾
Photo Credit: Issac Baldizon
迈阿密热火在周三晚上以95-88击败圣安东尼奥马刺。白边得到了球队最高的29分。
1. 白边再次创造了历史
白边有着怎么样的上半场呢？
非常疯狂。
这个大个子在上半场统治了内线，他13投9中得到了18分，14个篮板，8个盖帽！还有2个助攻。是的，这还仅仅是在上半场。.
上半场8个盖帽也是球队历史上的最高记录，一起来欣赏下这个记录吧。
当白边在本场比赛中与三双擦肩而过，他在比赛下半场继续翻江倒海。
他得到赛季最高29分，2个助攻，20个篮板和9个盖帽。
2. 艾灵顿3分依旧闪亮
本场比赛是艾灵顿在2018年1月22日后的首次首发，艾灵顿做到了他最好的表现。
完全是投篮表演.
艾灵顿本场比赛投进了6个3分球，其中包括了这个第三节的超远距离3分球。
本场比赛这名30岁的球员13投7中得到了20分，4个篮板，2个抢断，1个助攻和10的正负值。
3. 理查德森保持稳定
虽然理查德森本场比赛投篮并不是很出色，但是他依旧保持足够的侵略性并且在关键时刻给出关键表现。
需要什么证明吗?
让我们一起看看他在马刺打出进攻高潮时如何冷却对手的：
理查德森本场比赛得到了14分，5个篮板，2个抢断和全队最高的11的正负值。
比赛记录:
-德里克·琼斯在比赛第二节因为右膝盖挫伤没有回归。
-德拉季奇（右膝盖）没有参加比赛.
-韦德（个人原因），詹姆斯·约翰逊，维特斯和梅腾都没有被激活。
下一场比赛:
-迈阿密热火将会在周五晚上8点主场面对印第安纳步行者。你可以从这里购买球票.