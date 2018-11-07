圣安东尼奥马刺与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战圣安东尼奥马刺。通过这个链接购买的球票都会帮助迈阿密癌症治疗基金会。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行现场直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在加时赛中击败底特律活塞的？

在庄门在比赛第四节补篮命中帮助活塞将比赛拖入加时后，理查德森用他的突破，急停跳投，外线3分以及一个给德拉季奇的精妙助攻帮助热火最终赢下了比赛。如果没有理查德森的这些得分，热火很可能最终输掉这场比赛。

另外一个值得一提的就是热火在加时赛中打出他们的优势：板凳深度。活塞本场比赛除了首发球员布鲁斯·布朗没有正负值达到4以外，其他都表现的不错，热火让活塞的斯坦利·约翰逊在场16分钟里正负值仅仅只有-21.韦德，泰勒，奥利尼克的发挥都帮助热火在对面替补出场时追回比分。这不会是热火最后一次替补球员表现超过对手。作为热火球队的一个重要特质，就是如何利用板凳在比赛中取得优势。

同时另外一个值得一提的就是温斯洛的防守，在温斯洛49个回合防守格里芬中，这名5次全明星球员15投仅4中得到10分。

2: 马刺本赛季有什么改变？

马刺本赛季非常有趣，他们有了很多的改变，不仅仅是因为一名在上赛季仅仅出场9次的球员交换得到了另外一名全明星球员。MVP有力争夺者莱奥多在上赛季因为伤病缺席了大量比赛，马刺依然拿下了47场胜利。休赛季期间他们通过交易得到了德罗赞，德罗赞已经展现出他职业生涯使用率，助攻率，进攻效率最高的赛季。

但是不幸的是他们已经缺少了一些关键球员，丹尼·格林在莱奥多的交易中前往了多伦多，穆雷的膝盖韧带撕裂，同时还有新秀沃克的受伤。

在吉诺比利正式退役，托尼帕克前往黄蜂，而邓肯在早些年退役后，GDP时代正式结束。

3: 防守马刺时和防守别的球队有什么不一样呢？

简单的答案：是的。

当整个联盟在本赛季都以提升效率和寻找最佳得分机会的时候，马刺依旧是那个风格的马刺。他们48.6%的进攻依旧来自中距离得分，而别的球队基本不会超过38%。这并不是说马刺现在在使用过时的进攻方式，他们只是更加利用球员如德罗赞，阿尔德里奇，保罗加索尔和盖伊的个人得分风格来打球。马刺截止周二下午的进攻率100次进攻得到111.6分，这在联盟中排名第8。他们有着联盟最低的失误率，同时用着联盟不会加强防守的位置去完成得分（如阿尔德里奇的低位单打），马刺本赛季场均22.2次低位单打也是位居联盟第一。

德罗赞本赛季中投73投37中50.7%的命中率。热火如何防守好马刺的两大进攻巨头是本场比赛的关键。

比赛记录：

热火现在4胜5负，马刺现在6胜3负。

理查德森场均21.4分。

德罗赞场均27.3分，6.7个助攻。

效率 (排名):