迈阿密热火与费城76人比赛前瞻

迈阿密热火将于周一晚上主场迎战费城76人。点击这里购买老兵日特惠球票。福克斯体育将会对本场比赛进行直播，你也可以收听790电台的实况直播。

1: 迈阿密热火是如何在最后时刻输给奇才的呢？

球队在面对奇才时每100个回合让对手得到113.7分，让一支2胜9负的球队打出这样的进攻自然不会让大家满意。当然这些最后比分胶着的时候，让杰夫·格林完成空接，让对手轻松1对1完成突破都是需要注意的。华盛顿奇才在本场比赛的投篮质量也没有特别好，他们在最后时刻投进了不少高难度进球，最后沃尔的一个空位3分球将比分在离第四节结束前拉开到14分。

过去我们经常会注意到球队的失误，斯帅在比赛后虽然说对于某些球队来说19次失误可能并不是我们需要太过于关注的。当德拉季奇因为伤病缺席多场比赛后刚刚回归，韦德依旧缺席，热火现在的失误率排名联盟第4。每一场比赛中裁判的吹罚可能会有所不一样，但是比赛中如何减少传球失误，减少掉球数是球队需要做到的。很幸运的是，上赛季热火赛季开头有着同样的问题，但是随着比赛的进行他们逐渐改进。

2: 76人上赛季后有什么变化呢？

让我们先从小的开始说起。贝里纳利和伊利亚索瓦在上赛季季后赛面对热火的时候都有着他们各自的高光时刻，但是休赛季他们都前往不同球队。他们得到了威尔森·钱德勒，但是他现在还是有时间限制。麦克·马斯切拉因为鼻子受伤现在缺阵。看上去这都是细微的变化，但是贝里纳利和伊利亚索瓦的投射是76人上赛季后半段崛起的一个重要原因，本赛季他们的进攻效率排名联盟倒数前三。

但是76人他们在两天前有了一个巨大的变动，他们通过交易首发球员考文顿和萨里奇以及一个二轮选秀权从森林狼得到了吉米·巴特勒，虽然周一晚上巴特勒很可能不会出场，但是76人现在有着联盟最强之一的锋线球员来搭配西蒙斯和恩比德。他们的轮换明显有了不一样，可能还会有别的变化，但是这已经不是与热火上赛季交手的那支球队了。我们会在一个月后看看他们会有什么样的化学反应。

3: 考虑到周一晚上费城可能会有些人员不足，他们会有什么样的轮转阵容呢？

我们可以以周六晚上他们输给灰熊的比赛做参照。教练布朗现在在试验首发他们的状元福尔斯，让雷迪克作为板凳球员出场。但是本场他们可能会一起首发，考虑到钱德勒在与灰熊的比赛中因为时间限制没有在背靠背的比赛中出场，但是我们会看到他们今年的新秀兰德里，他在与灰熊的比赛中出场42分钟。

你们还一定记得TJ麦考尼和阿米尔·约翰逊。同时我们也可能会在周一晚上看到新秀Bolden和二年级球员Korkmaz，我们还不确认正常情况下他们是否会出场。

但是不论如何，周一晚上他们都将会陷入人员紧张的情况。但是面对恩比德，西蒙斯和一系列有天赋的球员，这场比赛绝对不会简单，但是你可以期待热火的板凳将在本场比赛发挥他们的优势。

比赛记录：

迈阿密热火取得了两连败，现在5胜7负，76人现在是8胜6负。

哈桑·怀特塞德得到场均15.5个篮板和3.5个盖帽。

恩比德场均27.7分，13.1个篮板，2.3个盖帽。

效率 (排名):