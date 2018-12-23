迈阿密热火与奥兰多魔术比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上客场挑战奥兰多魔术。比赛将于晚上6点开始。福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火是如何击败密尔沃基雄鹿的？

当字母哥在场上的时候，雄鹿每100个回合的进攻仅仅可以得到79.4分-这也是雄鹿本赛季最低的记录，这也是热火在过去两个赛季中第二次让他在百回合进攻中不到80。热火对付字母哥的方式很简单，他们保证在总会有球员出现在字母哥的面对，防守字母哥的主力通常是詹姆斯·约翰逊或者是阿德巴约-这样的防守让对手出现了不少空位3分球的机会。我们必须注意到这支雄鹿经过了周五晚上与凯尔特人的比赛凌晨4点才降落在迈阿密，他们的3分球在本场比赛中43投仅9中（20%的命中率）。正如我们在那场比赛前瞻中说的，这支雄鹿原本有着更好的投射阵容，但是他们在周六晚上没有把握好。

然后，韦德做到了韦德该做的事。

这名36岁的老将得到了热火最后10分里的6分，其中包括了两个和白边挡拆后的中投。

能够看到热火打出他们招牌防守的同时，韦德打出这样精彩的表现真是太美妙了。

2: 我们从之前与魔术的对阵中学到了什么？

我们从之前的几个赛季中可以看到魔术在与热火交手时都是块难啃的硬骨头。本赛季魔术新任主帅克劳福德的执教下，他们变得更加的保守，在上一次交手中他们的防守让热火在第三节突然哑火仅仅得到12分。奥兰多魔术投进了一半的3分球，同时泰伦·罗斯也打进了一些高难度的进球。我们不得不提到埃塞克，埃塞克现在还很年轻，但是他已经成为一个防守上的干将，他可以给他防守的球员带来大麻烦，同时也能很好的和队友完成协防。

虽然热火本赛季在面对魔术的时候有些不顺，但是白边和阿德巴约在面对魔术的时候可以顺利的从武切维奇的身上得分，白边在上一次交手中，上半场打出统治级数据，阿德巴约在第四节也展示出他惊人的运动天赋。除了武切维奇外，福涅尔也是另外一个热火需要注意的。尽管魔术在与公牛的的比赛中输掉比赛，但是这名26岁的球员得到了20分。

3: 奥兰多魔术还没有见过热火的区域联防，你觉得区域联防会有什么影响吗？

热火的区域联防通常会对没有准备的对手有奇效，只要热火保持交流，积极的向对手传球轨迹上断球，如果对手的3分球投不开，那应该很难被击破的。

在周日晚上，我认为热火会排出一定回合的联防，考虑到魔术现在位列联盟平均水平的3分球出手数以及命中率，我们可能会看到更长的联防时间。多久热火能够保持他们的区域联防取决于他们是否能够命中3分球。

时间会告诉我们答案的。

比赛记录

热火现在取得了4连胜，现在15胜16负。

奥兰多魔术现在遭遇两连败，现在是14胜17负。

理查德森在过去3场中场均20分，4.7个助攻，4个篮板，1个抢断。

武切维奇场均20.5分，12个篮板。

效率 (排名):