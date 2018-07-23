迈阿密热火宣布球队管理人员变动

迈阿密，7月23日–迈阿密热火今天官方宣布：球队球员管理高级副总裁切特·卡梅尔决定褪去副总裁一职，成为迈阿密热火球队管理高级顾问，亚当·西蒙斯将会接任球员管理副总裁。

切特·卡梅尔将会继续作为球队的球探，主席帕特·莱利，总经理安迪·埃利斯伯格和主教练艾里克·斯波尔斯特拉的顾问。卡梅尔已经在迈阿密热火任职22年，14年作为球队球员管理副总裁。

亚当·西蒙斯是迈阿密热火的助理总经理和天空之力的球队经理。他将会继续帮助安迪·埃利斯伯格来管理球队运营，现在他的职责将会是从迈阿密本地职业球员，NBA发展联盟，大学和国际球员中寻找潜力球员。

亚当·西蒙斯已经在球队工作23年，他在球队运营部任过许多不同职务。1995年，他以篮球运营实习生的身份开始在迈阿密的视频室工作，1997-01年作为管理助理，01-02年作为球队球探协助员，02-03年作为球探，03-04年作为大学球探主管，04-11年作为球队海外球探主管，13-18年作为天空之力球队经理。在接管了热火球队管理副总裁一职后，他将会继续任职天空之力球队经理。他在2015-16赛季被评选为发展联盟最佳总裁，2016年天空之力取得了40胜10负的战绩，这也是发展联盟历史最佳的战绩。