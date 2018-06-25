迈阿密热火公布2018-19赛季季前赛赛程

迈阿密，6月25日 –迈阿密热火公布他们2018-19赛季季前赛赛程，他们将会有3场季前赛在美航球馆举行。迈阿密热火的首场季前赛将会在10月8日在迈阿密打响。他们另外两场主场比赛分别是10月10日晚上7点30分主场面对鹈鹕以及10月12日晚上8点面对亚特兰大老鹰。

迈阿密热火将会在9月30日下午5点开始首场季前赛，他们会在客场挑战马刺。接下来，他们会在10月2日晚上7点面对黄蜂，然后在10月5日晚上7点客场面对华盛顿奇才。

美航球馆的比赛将从明天中午12点开始正式预售。你可以登录HEAT.com或者是Ticketmaster.com购买球票，同时你也可以直接从美航球馆的天梭购票中心购买。从周三开始，球票可以从美航球馆的早上10点到下午4点购买。球票最低10元起，附加手续费。

全部的迈阿密热火主场球票将会仅支持电子球票，热火球迷可以从热火的App，Ticketmaster.com或者是Ticketmaster手机软件获取球票信息。

完整的电视观看信息将在晚些时候公布。

季前赛赛程: