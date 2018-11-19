洛杉矶湖人113-迈阿密热火97比赛回顾

迈阿密热火在周日晚上97-113不敌洛杉矶湖人。艾灵顿得到了热火最高的19分。

1. 理查德森的反击

在面对印第安纳步行者投进了不少3分球后，理查德森在周日晚上继续表现出色，他在本场比赛出色的利用了队友的挡拆并完成精彩得分。

同时你怎么能够忘记他本场比赛面对库兹玛的这个超级盖帽呢？

理查德森在第四节继续努力冲击篮下，但是他在第四节因为将鞋子抛出场外而被驱逐出场。

理查德森本场比赛11投7中得到了17分，6个篮板，3个助攻和1个盖帽。

2. 稳定发挥的麦克格鲁德

简单的说，麦克格鲁德在面对洛杉矶湖人时用尽一切办法去帮助热火缩小比分差距。

不论是在防守莺歌，投进抛投还是这样的救球。

…麦克格鲁德倾其所有。

这名27岁的球员得到了14分，7个篮板，4个助攻。

3. 艾灵顿外线火力

艾灵顿在本场比赛中投进了5个3分球，其中两个第四节的3分球几乎将热火重新带回比赛。

但是很遗憾这还并不够。

除了本场比赛14投7中得到了全队最高的19分，11投5中的3分球，艾灵顿还拿下2个篮板和1个助攻。

其他要点：

-泰勒约翰逊在第二节单节得到了12分，同时他在第四节与詹姆斯·约翰逊有着这样的配合。

泰勒本场比赛得到了17分，6个篮板和3个助攻。

比赛记录:

-德拉季奇，韦德和维特斯都没有被激活。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周二晚上7点半主场迎战布鲁克林篮网。购买本场比赛的球票就有机会得到佛罗里达7所大学之一配色的球帽。