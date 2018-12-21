休斯敦火箭99-迈阿密热火101比赛回顾

迈阿密热火在周四晚上主场以101-99击败休斯敦火箭。理查德森得到了全队最高的22分。

1.泰勒的关键时刻表现

虽然泰勒在比赛开始后就找到状态，但是他最关键的表现来自于全场最需要他的时候，

在3分18秒的时候封盖了詹姆斯哈登的上篮后，投进了这个关键的3分球帮助热火96-92领先火箭。

太关键了。

全场比赛泰勒约翰逊10投6中得到了19分（第四节7分），4个篮板和2个盖帽。

2.理查德森稳定发挥

大部分比赛中，理查德森都一直让火箭在寻找防守他的方式。他在比赛中不仅仅是能够贡献得分，同时他还很好的组织队友的进攻。

同时他还完成了这样精彩的全场进攻:

防守端他也同样非常努力，不论是区域联防还是1对1面对哈登或者戈登时的防守，他都表现的非常出色。

除了得到了全队最高的22分，他还得到了全队最高的7个助攻和15的正负值。

3.拼尽全力的小琼斯

从客场行中让大家对他有了新的认识以后，周四晚上他继续表现非常抢眼。

不仅仅是他在拼抢进攻篮板以外，他还完成了这样的扣篮。

琼斯还在内线进攻中制造了对手不少犯规，并且罚球11罚8中。

像理查德森一样，这名21岁的球员在面对哈登和戈登的时候也表现不错。

琼斯得到了15分，8个篮板，2个抢断，2个盖帽和11的正负值。

其他要点：

詹姆斯·约翰逊在第三节7投5中得到了10分，其中包括了这样1对1单打突破得分。

詹姆斯约翰逊得到了11分，5个篮板，3个助攻和1个抢断。

-你一定不会想要错过韦德的扣篮瞬间。

看看凯文·哈兰的解说你就明白了。

韦德得到了10分，3个助攻，2个篮板和1个抢断。

比赛记录：

德拉季奇（右膝盖手术），维特斯（左脚踝），邓肯·罗宾逊（苏福尔斯）没有被激活。

-温斯洛虽然被激活但没有出场。

下一场比赛：

热火将在周六晚上8点主场迎战密尔沃基雄鹿。你可以从这里购买球票.