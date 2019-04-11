热火94-篮网113

迈阿密热火在周三晚上94-113不敌布鲁克林篮网。德怀恩·韦德得到了25分11个篮板10个助攻的三双数据。

1. 韦德用历史级的表现结束职业生涯最后一场

简单的说，韦德确保他的最后一舞将会流芳百世。

韦德在比赛中为队友送出精彩助攻，投进3分球，37岁的韦德在本场比赛拿下了职业生涯第5个3双数据。

你可以从这里看出他所做的一切都是这么自然。

他在本场比赛还一举超越了阿尔金·贝勒上升至NBA历史得分榜第29名。

最后一个里程碑。

感谢你，德怀恩·韦德.

2. 哈队的出众表现

哈队的上一次首发还是在2015年4月13日，但是本场比赛他没有花多少时间就迅速找到了状态。

还需要什么证明吗？

看看这吧:

哈斯勒姆继续在内线完成高难度得分，当然还有制造对手犯规。

哈斯勒姆得到了12分11个篮板和2个助攻。

3. 小琼斯摧毁篮筐

飞行模式在周三这场比赛彻底开启。

当然，小琼斯的5个得分全部来自于扣篮！

喔！

全场比赛小琼斯9投5中得到了13分和4个篮板。

其他要点：

-除了完成了职业生涯第3个3分球外，阿德巴约在比赛第二节完成了这样一个震惊全场的扣篮。

阿德巴约7投4中得到了10分，6个篮板和1个抢断。

比赛记录：

-理查德森（臀部拉伤），肯德里克·努尔没有被激活。