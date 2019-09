EL HEAT CELEBRARÁ JUEGO “ROJO, BLANCO & ROSADO”

MIAMI – El Miami HEAT anunció hoy que celebrará el Juego “Rojo, Blanco & Rosado” a beneficio del Miami Cancer Institute del Baptist Health South Florida, un tope que incluirá la alineación del 2019-20, el domingo 6 de octubre a las 4 p.m. El juego tendrá lugar en el AmericanAirlines Arena. Las puertas de la instalación abrirán a las 3 p.m.

El evento estará abierto al público, los boletos están disponibles en Miami HEAT App, Ticketmaster.com y Ticketmaster App. Las entradas cuestan $1.00 y el dinero será destinado a la investigación y cuidados en el Miami Cancer Institute. Hay un máximo de ocho entradas por transacción. El parqueo estará disponible en el Garaje P2 por $5.

El socio exclusive de televisión del equipo, FOX Sports Sun, transmitirá el evento con Erick Reid, John Crotty y Jason Jackson llevando a los televidentes todos los pormenores de la acción. El partido también será transmitido en vivo por la aplicación de FOX Sports y FoxSportsGo.com. Además, la emisora 790 AM The Ticket transmitirá el encuentro en vivo, con el equipo conformado por Mike Inglis, Ruth Riley Hunter y Tommy Tighe, del HEAT Radio Network, al que se sumarán los presentadores de la 790 AM The Ticket Jonathan Zaslow y Amber Wilson.

El Juego Rojo, Blanco & Rosado será parecido a un juego regular de la NBA, con cuatro cuartos y un medio tiempo y tendrá muchos elementos de la Experiencia HEAT. Los fanáticos del HEAT tendrán la oportunidad de ver de cerca al equipo 2019-20. El equipo ha incorporado el color rosado en el encuentro por sexto año consecutivo en honor del Mes de la lucha contra el cáncer. Los jugadores del HEAT vestirán una edición especial del uniforme con los colores rojo, blanco y rosado. El Miami HEAT Store venderá una camiseta Court Culture especial, cuyos dividendos beneficiarán al Miami Cancer Institute.

El lado caritativo del juego es parte de una alianza filantrópica entre el Miami HEAT, el Miami Cancer Institute y Entercom, que se han unido en la lucha contra el cáncer en “HEAT. HELP. CURE”. El maratón radial HEAT. HELP. CURE tendrá lugar en noviembre en cinco de las estaciones más populares de Entercom e incluirá entrevistas en vivo con jugadores y leyendas del HEAT y leyendas, doctores del Miami Cancer Institute y sobrevivientes de cáncer, quienes compartirán sus inspiradoras historias de esperanza.

Además, el “Dribble Drive Against Cancer” inaugural tendrá lugar en las calles de Miami el 16 de noviembre. Para más información sobre los tres eventos o para registrarse, visitar HeatHelpCure.org. Para más información sobre el Juego Rojo, Blanco y Rosado, por favor, visitar HEAT.com.

Sobre el Miami Cancer Institute del Baptist Health South Florida

El Miami Cancer Institute es parte del Baptist Health South Florida, la organización médica más grande de la región, con 11 hospitales, cerca de 23,000 empleados, más de 4,000 doctores y más de 100 centros ambulatorios, centros de emergencia y doctores a lo largo de los condados de Miami-Dade, Monroe, Broward y Palm Beach. Baptist Health cuenta con centros de reconocimiento internacional por su excelencia en el tratamiento del cáncer, problemas cardiovasculares, ortopédicos y relacionados con la medicina deportiva y las neurociencias. Además, incluye al Baptist Health Medical Group, Baptist Health Quality Network y Baptist Health Care On Demand, una plataforma de salud virtual. La organización sin fines de lucro, apoyada por misiones médicas de excelencia basadas en la filantropía y la fe, Baptist Health ha sido reconocida por Fortune como una de las 100 Mejores Compañía para Trabajar en América y una de las Compañías Más Éticas del Mundo, según Ethisphere. Para más información, visitar BaptistHealth.net/Newsroom y conectar con nosotros en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.