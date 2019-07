EL HEAT ADQUIERE LOS DERECHOS DEL DRAFT DE KZ OKPALA

MIAMI, FL – El Miami HEAT anunció que adquirió los derechos del Draft de KZ Okpala de los Phoenix Suns al enviar las elecciones de la segunda vuelta del draft del 2022, 2025 y 2026 a los Indiana Pacers, mientras que los Suns envían a T.J. Warren a los Pacers e Indiana envía consideraciones financieras a Phoenix. Okpala fue originalmente escogido por los Suns en la segunda vuelta (32 en general) en el Draft de la NBA del 2019.

Okpala, quien jugó dos temporadas con Stanford antes de ir al Draft de la NBA, compareció en 29 juegos (todos como abridor) en su primer año y promedió 16.8 puntos, 5.7 rebotes, 2.0 asistencias, 1.00 robos y 32.7 minutos, mientras disparó para 46.3 por ciento desde el campo y 36.8 por ciento desde la línea de tres puntos. Fue seleccionado al All-Pac-12 First Team y fue semifinalista al galardón 2018-19 Julius Erving Small Forward of the Year. Lideró su equipo en puntos (488), canastas desde el campo (170), tiros libres encestados (116), minutos (949) y aperturas.