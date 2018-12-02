犹他爵士与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上主场迎战犹他爵士队。比赛将于晚上6点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你如何看待热火上一场战胜鹈鹕的比赛的？

从某种意义上来说，这感觉就像是一场典型的热火式胜利。不是说他们在比赛中让对手机会追回31分的分差，而是他们全场49分的板凳得分，而鹈鹕的板凳仅仅投进了4个球。即使热火现在饱受伤病困扰但是他们依旧有着足够雄厚的板凳深度。特别是面对MVP级发挥的安东尼戴维斯（全场23次出场贡献41分）。他们在防守对面的快攻得分上还是表现的更加稳定，同时板凳也需要在未来继续保持他们的火力。

阿德巴约和奥利尼克在比赛第四节都表现很关键，奥利尼克在第四节贡献了8分，同时阿德巴约全场都很努力的去防守戴维斯和兰德，本场比赛他一共有12次干扰对手出手的统计数据，同时他还有5个挡拆助攻帮助队友得到了12分，这两名球员在场21分钟里热火达到了25的正负值。

2: 爵士本赛季有什么变换？

到现在为止他们并没有太多的变换。上赛季他们似乎复刻了热火的16-17赛季，在上半个赛季表现不佳后，下半赛季奋起直追并最终锁定了季后赛名额。杰布克休赛季期间去了勇士，同时乔约翰逊也离开了爵士，除此之外他们几乎是原班人马。

本赛季开始后，他们现在战绩没有达到50%的胜率，他们的3分命中排名联盟倒数第三，之后他们在上周通过交易得到了科沃尔。很庆幸的是，斯波一向在布置对科沃尔防守时都表现的不错，他们能够掌控好不让科沃尔得到太多的空位出手的机会，这样在米切尔突破为队友制造机会的时候还是需要小心。

37岁的科沃尔来到爵士后迅速进入状态，在周五的比赛中3分球6投4中得到了14分。

3: 你们是如何期待周日晚上的比赛的？

热火和爵士的纸上数据很相似，他们都有着联盟倒数前5的进攻，但是在防守都排名联盟中上。更大的区别就是他们都有不够效率的地方，例如之前提到的爵士3分球命中率，而热火则是他们的2分命中率。有他的2分球防守并没有达到他们的上赛季的水平（爵士他们每场比赛平均让对手在油漆区内得到16.7次出手），这对于热火来说是一个很好的机会，但是考虑到他们都是以防守为主的球队，这也意味着本场比赛将会是一场节奏较慢，具有很强防守强度的比赛。同时这也是一个很好的机会看看热火的防守能否拦住米切尔的进攻。

也许跟我们想的一样，这场比赛他们两队的3分球可能一共才出手30次。

比赛记录：

热火面对爵士取得了3连胜。

热火现在8胜13负，爵士现在11胜12负。

理查德森场均20.5分。

米切尔场均21.5分，1.7个抢断。

效率 (排名):