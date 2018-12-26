在这样一个阳光明媚的佛罗里达清晨。大家都在沃尔玛为圣诞节购买最后一刻的礼物。

但是对于兰德里·海德伯格来说，今天可能没有比他更幸福的人了。

为什么呢？

在哈斯勒姆的慈善基金会的帮助下，海德伯格和他的来自查理斯R德鲁K-8的学生们有了一次特别的活动。慷慨的哈队在带领这些孩子们完成了节日购物后，他给哈德伯格还有一个特别的礼物。

一件签名的罪恶之夜球衣。

“我真的感到非常荣幸可以展示我为孩子们所做的一切。”哈德伯格-一名戏剧老师，在得到球衣后说道。

“来认知这些做出积极的人，同时在如此年轻的年纪就能够做出这样的成绩是非常少见的。我只是想让他知道我对他很敬佩。“哈斯勒姆说。”我很感激他能够回馈社会，我在不久以前也曾经是孩子，我知道这些举动能够给他们的带来多大的影响。”

哈斯勒姆在当地的影响力已经远远超过了这一次的活动。他的继母和商务经理，Sylvester King Jr. 告诉我们，哈斯勒姆基金已经为孩子和有需要的家庭提供感恩节食物，同时发放孩子们的校服和上学用品。这个基金会现在完全是为了支持年轻的孩子。

“这一切都从我一位有着两个孩子的已逝挚友说起，”哈队说“我们在那些假期希望为这两个孩子做些什么，这一直都在我的脑子里，这也是我这个基金会的由来。”

韦德依然记得

另外一个肯定通过自己努力帮助这个世界变得更好的人是德怀恩·韦德。

在他的16年职业生涯里，韦德因为参加当地和全国的慈善事业得到了许多的奖项。最近的时候，韦德在PARKLAND枪击案后的努力在2018年3月得到了NBA CARE社会贡献奖。这名36岁的球员为如何帮助其他的人做出了榜样。

“回忆起我年幼的时候，作为一个孩子的依靠其他人来帮助自己的家庭是有多么不幸。”韦德说到。“想到这个的重要性，这也深深的触动了我，在我还是孩子的时候我总是告诉自己‘如果我有朝一日能够赚到足够的钱，我一定要确定我能够帮助别人。’”

帮助他人，也是我假日慈善的一个主要目的。当韦德还是四五年纪的时候，他就赢下了一次作文考试。内容是他喜欢的圣诞记忆。经历了这些也让他认识到这对影响别人有多大的影响。

“他们将圣诞老人送到你的家里，然后他们给我们家送来了礼物，这也是我成长中最开心的圣诞节之一。” 韦德说。“我的父母没有足够的钱给我们所有想要的东西，这并不是非常好的感觉。作为一个家长，我希望孩子们能够有最好的成长经历，但是作为一支球队的招牌，一个社会团体的招牌，我希望自己能够继续帮助更多的人，让他们度过一个快乐的假日。”

在过去的十多年里，韦德和哈斯勒姆为南佛罗里达社会奉献了无数难忘的记忆。他们在球场上的成就毫无以为将会成为大家谈论起来首先提到的话题，同时他们的慈善事业也将会继续发展壮大。