太阳124-热火121

迈阿密热火在周一晚上121-124不敌菲尼克斯太阳。白边得到了热火最高的29分。

1. 全面的奥利尼克

虽然奥利尼克在比赛开始后就完成了不少精彩得分。

…但是他最精彩的还是在第四节5投5中得到了12分。

奥利尼克的这个得分帮助热火121:120取得领先。

很遗憾的是这还并不够。

奥利尼克17投11中得到了赛季最高的28分，10个篮板，3个助攻和1个抢断。

2. 白边和阿德巴约的表现

当太阳在大部分时间无法找到足够的篮下防守能力的时候，白边和阿德巴约都在很多的时间疯狂肆虐篮筐。

白边从比赛开始就大量冲击对手篮筐。

上半场的白边已经表现很精彩了，第三节更是6投5中得到了10分，看看这个他和维特斯的连线。

除了得到了全队最高的29分，白边还得到了11个篮板，2个抢断和1个助攻。

阿德巴约在比赛中完成了两个精彩的全场进攻。

这名21岁的球员7投4中得到了14分，9个篮板，2个抢断，1个助攻和1个盖帽。

3. 维特斯的第四节

除了在比赛中为队友创造大量得分机会，维特斯在最后一节得到了12分！其中包括这个疯狂的底角3+1.

(这一切的开头也来自于阿德巴约一个精彩的封盖。）

维特斯除了得到了12分外，他还贡献了7个助攻，4个篮板。

比赛记录：

-詹姆斯约翰逊，温斯洛，梅腾都没有被激活。

-麦克格鲁德，小琼斯虽然被激活但是没有出场。

下一场比赛：

-热火将在周三晚上7点30分主场迎战金州勇士。你可以从这里购买球票.