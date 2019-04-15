2018-19赛季回顾：朝你关上一扇门的同时，另一扇门也将向你敞开。

首先让我们明确一点：2018-19赛季将永远留下韦德最后一舞的烙印。

这个是无人可以辩解的。

从球馆里的全场欢呼和球衣交换，到他关键韦德时刻的表演，我们感受到了韦德在他职业生涯第16个赛季，最后一个赛季里倾情演出。他最后一个主场中砍下30分和在下一场面对篮网时拿下三双都将永远铭记在球迷心中，但是与此同时理查德森，温斯洛，小琼斯和阿德巴约的成长也将成为这个赛季关键的一部分。

热火孩子军团中，理查德森是第一个在关键时刻挺身而出的球员，不论是面对活塞，公牛还是鹈鹕，你都能够感觉到他的存在。

“我认为这是我本赛季得分最出色的时间段，我在这段时间不得不打出侵略性。”理查德森说。“很多球员都没法出场，因此很多的重任都压在我的身上，但是下赛季我将会把这个状态保持一整个赛季。我不能仅仅在其他球员受伤的时候站出来，我必须要展示我自己，告诉别人以及自己我可以成为那个稳定的球员。”

尽管理查德森在第一个半月里的表现出色，但是他们在进入关键的西部客场行前仅仅9胜14负。

接下来温斯洛，阿德巴约，小琼斯都开始展现出自己的实力。

当德拉季奇因为右侧膝盖伤病，温斯洛也成为了热火的控球后卫。在12月8日热火与快船的比赛中，温斯洛得到了职业生涯最高的9个助攻。

“温斯洛的进攻表现的更加全面了，同时他也找到了自信“斯波说。”他也真正的开始找到自己的领袖能力，不仅仅是因为他在比赛中的声音，更多的是其他人开始期待他组织进攻。”

除了更好的组织球队，温斯洛的远距离得分也变得更加出色。在热火击败了快船后，这名前杜克球员在与湖人的比赛中得到了职业生涯最高的28分，职业生涯最高的6个3分球。温斯洛在本赛季256次3分球出手中，命中率达到了37.5%。

“我不再是刚刚进入联盟的那个射手了，“温斯洛说。”很明显，我也变得更加有自信，同时很大一个原因就是我在这上面下了很大的功夫。我不希望别人给我打上这样一个标签，因此我投入了大量的时间，这也让我成为一个稳定的3分射手。我很期望探索到那个我还不曾涉及的领域，更多的运球，更多的移动，我只是想要变得更加出色。“

谈到变得更好，小琼斯在客场中也做到了他的变化。小琼斯给热火的区域联防增加了一种变化，同时他对进攻篮板球敏锐的洞察力以及出色的身体素质也让球队得到了不少二次进攻机会。他那些摧枯拉朽的扣篮也自然是他众多技能中的一种。

“我在场上的时候，会去努力用别人都做不到的方式影响比赛。”小琼斯说。“当球离开篮筐飞向空中的时候，我感觉只有我和阿德巴约可能够得到。”

在出色的完成客场行后（其中包括阿德巴约在菲尼克斯打出职业生涯最佳表现，韦德关键时刻的发挥），迈阿密热火回到主场继续延续他们的连胜。

热火在12月14日到12月23日之间完成了热火赛季最长的5连胜。

热火在之后面对骑士和奇才正常发挥，1月10日大比分战胜凯尔特人，之后1月底在面对战绩不足50%的球队时无法拿下比赛。

接着全明星周末开始前，热火再次出色的完成了西部客场行。白边在面对开拓者得到了28分11个篮板的统治级数据后，热火118-108击败对手。在奥克兰面对卫冕冠军时也只是遗憾惜败。

热火在与勇士的比赛中5名球员得分上双，理查德森更是得到了职业生涯最高的37分，其中包括职业生涯最高的8个3分球。

韦德在参加了最后一次全明星周末后，就准备好展示出全明星的水平。

谁能预料到2月27日与勇士的比赛会有这样的结果？

这就是你大爷！

这场胜利也彻底的鼓舞了热火，他们在接下来16场比赛中赢下了11场，最终38胜38负。

有时候即使是输掉了比赛，也给大家留下一些精彩的回忆。

奥利尼克和詹姆斯约翰逊在接下来热火与黄蜂，雷霆和达拉斯比赛的最后时刻的发挥帮助热火改变了战局，阿德巴约和白边的组合拳也让确保了热火的胜利。

阿德巴约在首发出场后继续展示出他在新秀赛季最擅长的东西，另外还很好的融入到了热火的区域联防和更好的冲击篮筐。阿德巴约除此之外还能够拓展他的进攻纬度，将中投加入到他的兵器库中。

“阿德巴约是联盟中最出色的中锋之一，特别是在新年以后。“斯波说”当他出现在首发阵容中，我们打出了更好的战绩，他的进步都是肉眼可见的。本赛季他有14场得到5次以上的助攻，他的组织进攻能力和策应能力也有很大的提升。“

白边用他的防守和进攻篮板给球队带来了新的活力。在他的防守下，对手命中率仅仅43.2%。

“白边顶起了球队的防守，我知道很容易让大家觉得他最终是以板凳身份出场的，但是事实上，他在很多细节和球队防守上有了提升。”斯波说。“在球队以外的人可能并不会理解，但是他在对球队防守，挡拆防守以及细节上都有了更大的提升。”

德拉季奇也是热火本赛季一个极具冲击力的点，没有什么可以与他和东契奇的斯洛文尼亚德比相比了。在这场2月28日热火主场坐镇迎战独行侠的比赛中，超过2000名斯洛文尼亚球迷来到现场观战，德拉季奇也是不辱众望得到了23分，12板，11个助攻的3双数据。

热火的比赛也从这开始有所下滑，但是维特斯的进攻依旧抢眼，他屡屡用3分球帮助球队咬紧比分，在每场7.4次出手中达到了40.4%的3分球命中率。

韦德用自己的方式确保了他最后一舞能够给大家留下深刻印象。

韦德在热火最后一个主场与76人比赛中，得到了30分，另外在客场面对篮网时用一个和哈队的配合完成了职业生涯第5次三双。

这就是他跟大家说再见的方式。