萨克拉门托国王与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上主场迎战萨克拉门托国王。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何顶住周六波特兰开拓者的疯狂反扑最终拿下比赛的？

他们的防守。在利拉德能够在比赛中砍下42分，麦考伦也同时能够投进一系列的急停跳投时，拿下这场比赛确实是非常不容易的。当比赛还剩下3分钟，利拉德上篮给了波特兰开拓者取得了3分领先优势后，热火的高强度防守下开拓者在这段时间里对方首发球员仅仅得到了另外的3分（开拓者首发在还剩下30秒时全部被替补下场）。迈阿密热火的防守不仅仅是让对手无法进球，同时他们也能够利用防守转化为自身的进攻。他们利用对手投篮不中打出高速反击，一次次摧毁开拓者的防线，找到空位的球员。在2分30秒内打出了16-3的进攻波-这并不是说热火有什么新的打发，这完全是热火的比赛末段终结能力的体现。阻止对手得分，进攻时投进3分球-这就是他们如何赢下比分接近的比赛。德拉季奇连续2个关键3分球，奥利尼克组织进攻完成一些重要得分。就像我们提过很多次的，热火的心理承受能力在这种比分接近的比赛中已经得到了很大的提升。这些比分接近的比赛不会对他们有太多的影响，相反这更能展示出他们自身的特性。

2: 萨克拉门托国王本赛季有什么不一样吗？

国王本赛季有了更多的年轻球员，比利查是他们年纪最大球员，同时他们休赛季也增加了香波特和费雷尔这样的老将，但是他们最大的增强就是在选秀中得到了二号新秀巴格利，这个身体素质惊人的锋卫，同时还有上赛季的因为膝盖伤病的首轮新秀贾尔斯。

当然这还仅仅是球员上的变化。球场上他们最大的变化是：他们本赛季已经成为了联盟中速度最快的球队之一了。当然本赛季联盟进攻节奏都得到了大幅提升，但是一年前他们可是全联盟进攻速度最慢的球队，现在他们场均107个进攻回合，这也是仅仅低于老鹰的。同时他们不仅仅是快，每回合1.29分的进攻效率更是排名全联盟第三。

巴格利在首秀仅出场12分钟后，后来5场比赛得到了更多的出场时间。这名19岁的球员场均15.2分，56.6%的投篮命中率，7.6个篮板，1.4个盖帽，场均出场时间仅仅26.8分钟。在10月23日面对丹佛的比赛中他11投9中得到了20分，9个篮板，5个盖帽和3个助攻。巴格利能够完成篮下得分，投进空位3分球，快攻持球推进，虽然这名未来球星还在寻找如何操控比赛的正确方式，但是他已经是场上非常大的威胁。如何限制住巴格利的发挥将会是本场比赛热火获胜的关键。

3: 本赛季什么让国王如此危险呢？

国王虽然有着很大年轻球员，但是他们有着高于平均水平的进攻，现在他们的战绩是3胜3负，在4场比分接近的比赛中他们已经拿下了3场。全队的3分球命中达到了39.5%，全联盟第三。同时他们擅长打高速篮球，利用速度来找出空位球员，出色的执行能力让他们已经击败了季后赛球队奇才和雷霆，惜败给犹他。热火并不需要我们提醒国王是一支危险的球队，上赛季热火就已经体会到他们的厉害。

我们不得不提迪阿隆·福克斯。福克斯是一名精英控球后卫，他和热火之前面对的沃克，利拉德球风非常相似。在他职业生涯的第二赛季里，已经有了不小的进步，在油漆区内的终结能力得到了巨大的提升-同时还有他的控球率。这个赛季虽然他还非常年轻，21岁的福克斯已经成为了真正意义的后卫，虽然从历史数据上来说这个位置上球员往往承担着更加大的责任也更加难以提升。

我们会很期待看到热火的麦克格鲁德等球员会如何防守这名控球后卫的。

比赛记录：



热火现在2连胜，战绩是3胜2负。

国王在过去4场比赛中赢下了3场，3胜3负。

热火8名球员场均得分上双，德拉季奇场均19分。

福克斯场均17.7分，7个助攻，1.3个抢断。

效率 (排名):