帕特·莱利："这对我们来说是一个完美的选择"

在周五凌晨刚过稍息，迈阿密热火主席帕特·莱利跟媒体谈到了泰勒·希罗以及这名19岁的球员可以给我们带来什么样的影响。

谈到希罗和他的未来

我们对能够得到泰勒感到非常的兴奋。我认为大部分的你们都知道，真诚的谈到过一点——我们需要投篮。在过去的一年里我们失去了一些外线的射手，而泰勒在试训中表现非常出色的，面试时也表现的相当好。我看过他在疯狂三月中的表现，他让我印象深刻。事实上他是球队的凝结剂一个出色的罚球水平的射手仅仅是他比赛的一部分。我认为他还有很大的上升空间让他变得更加全面。我认为我和斯波以及球队训练师在这里的训练方式都会对这次选秀有着很大的帮助。我们对此很兴奋，同时他也弥补了球队的空缺...他有机会立刻为我们效力，这完全都取决于他，这也需要他投入很多的精力和时间，我从来没有看到任何一个像他一样对训练感到兴奋的球员了。当我们面试他的时候，他的态度和对事对人的方式，以及他如何期望成为一名职业球员。他对来到这里感到非常兴奋，因此我们也很高兴的选他了。

谈到希罗的选秀前试训

他的投篮非常出色，我认为他在大部分的试训中都表现的非常好，但是在某个投篮试训中，我们这么多年试训过的任何一个后卫都甚至无法靠近他的水平。这需要雷·阿伦或者艾灵顿来达到。这是一个有难度的3分球训练，他完全摧毁了这个困难的挑战。我记得他好像连续投进25个球吧，或者大概这样的数据...我们非常期待他的到来，我们需要他，他对于我们来说是完美的选择。

谈到希罗在肯塔基的成长

当我和约翰·卡利帕里聊天时，卡利根本没法把他换下场，卡利想要赢球，他说他就没法把他换下场（赛季末段）。在过去的一年里他的成长非常惊人。他也非常有信心，因此我认为他是一个全面的球员，也能够在防守时保持积极变得更好。

谈到希罗如何适应球队

他增加了球队的深度，对于任何球员来说，他都是一个完美的补强球员，因为他可以拉开场上的空接和投篮。你可以将球传给他，他可以接球快速出手，他是一个出色的挡拆球员，但是我喜欢的是他的工作热情。他将会适应任何球员。