热火红，白，粉比赛精彩回顾

在经历了4天FAU的训练营后，迈阿密热火在迈阿密癌症研究所特约的红白粉慈善赛中向大家展示了训练成果。下面是一些精彩要点。

1. 让人印象深刻的理查德森

理查德森从慈善赛一开始就完成了精彩的2+1得分。这名25岁的球员在带球突破及冲击篮筐能力让人耳目一新。

理查德森本场比赛8投4中得到了9粉，4个助攻，2个篮板和1个抢断。

2. 温斯洛展现出极强的组织进攻能力

到现在大家应该可以看出温斯洛是一个多出色的进攻组织者了吧。这在周六也得到了完全的体现，这名前杜克球员不论是在半场和全场进攻中都扮演了重要的角色。

当然，温斯洛也出色的进攻篮筐，完成篮下得分，投进3分球。

这名22岁的球员本次比赛得到了11分，3个助攻。

3. 全面的德拉季奇

从比赛开始，德拉季奇就全面开火。

不论是突破得分，中距离跳投还是外线定点投篮，德拉季奇都能完成。

上半场德拉季奇展示出自身很强的得分能力，接着他在下半场通过精妙传球组织球队进攻。

德拉季奇8投5中得到了13分，4个篮板，4个助攻。

其他要点：

-德里克·琼斯在比赛开头就在麦克格鲁德帮助下完成扣篮，接着他又在第二节全面开火。

他在第二节一节内就6投5中得到了11分，全场他得到了21分，8个篮板。

-邓肯·罗宾逊很明显非常擅长投篮，难道不是吗？

他在夏季联赛中投射能力让大家印象深刻，本场比赛他保持火热手感。他在第三节与奥利尼克完成一次精彩的配合，他们俩的挡拆进攻也让邓肯·罗宾逊最终底线3分命中得分。

邓肯·罗宾逊8投6中得到了16分，外线6投4中，奥利尼克8投5中得到了12分，5个篮板。

-斯托克斯在内线柔顺手感和敏锐的感知帮助他在本次比赛中得到了12分，6个篮板。

-阿德巴约内线12投6中得到了17分6个篮板。

-德怀恩·韦德本场比赛的首个得分来自于一记底线3分球，同时他也利用了队友挡拆得到8分，3个助攻。

-哈斯勒姆得到了7分，其中包括了一个压哨跳投。

这也给全场球迷带来不少快乐。