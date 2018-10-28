开拓者111-热火120 比赛回顾

迈阿密热火在周六晚上120:111击败波特兰开拓者。德拉季奇得到了本场比赛最高的28分。

1. 德拉季奇在关键时刻的表现

在波特兰开拓者第四节打出反扑高潮，眼看就要偷走本场比赛的胜果时。德拉季奇像以往时候一样再一次做到了。

这名斯洛文尼亚人第四节4投3中得到了10分，其中包括了关键的急停3分。

关键.

除了这个以外还有一个在第二节的这样的精彩表现。

简单的说，他知道如何去得分。

除了本场比赛19投10中得到了28分，他还贡献了5个助攻，3个篮板和7的正负值。

2. 奥利尼克关键时刻的发挥

奥利尼克在前三节都表现不错，但是他真正发挥作用还是在第四节。

看看他这个跨越全场的4分卫传球。

…面对对手的犯规打进高难度进球。

这名7尺大个子9投6中得到了19分，5个篮板，5个助攻和正8的正负值。

3. 属于韦德的上半场

当你手感火热的时候，你就根本冷不下来。

韦德的上半场就是这样的，他在比赛开头连续投进了前5次出手。

事实上本场比赛他投进了4个3分球，其中包括了这个第二节结束前的后仰3分压哨进球。

这就是如何结束上半场的。

总的来说，韦德12投7中得到了19分，6投4中的3分球还有3个篮板。

其他的要点：

-即使白边没有得到这么多分，这个大个子很出色保护了篮筐，用自己全场最高的6次盖帽来限制开拓者的进攻节奏。6个盖帽中有4个来自于给对面中锋努基奇的封盖。当然最精彩是这个给阿米奴的外线封盖。

是的，看看他的防守区域究竟有多大。

除此之外，白边还得到了5分和全队最高的16个篮板。

比赛记录:

-詹姆斯约翰逊，维特斯，邓肯·罗宾逊，梅腾都没有出场。

下一场比赛：

-迈阿密热火将在周一晚上7点30分主场迎战国王。你可以从这里购买球票.