活塞119-热火96

迈阿密热火周六晚上主场96-119不敌底特律活塞。理查德森得到了热火最高的22分。

1. 理查德森的全面表现

理查德森用自己的能力从内外3层完成得分。

除了利用出色的挡拆完成一系列的中距离跳投，理查德森还在第四节球队需要他的时候连续投进3分球。

理查德森除了得到了全队最高的22分外，他还贡献了3个篮板和2个助攻。

2. 白边的快速启动

当对位强力中锋德拉蒙德时，白边在上半场就砍下了两双数据，光是上他得到了10分12板。

事实上他在进入比赛不久就完成了第一次封盖。

白边本场比赛10投6中得到了13分，15个篮板，3个盖帽和2个抢断。

3. 韦德的进攻

韦德在上半场一如既往的给球队提供足够的闪光灯，但是他真正抢眼的表现是在第三节。

不仅仅是他在这段时间面对帕楚里亚的防守打进这样高难度的进球。

…他更是帮助阿德巴约完成这样野兽般的扣篮。

哇！

韦德本场比赛得到了15分，4个助攻，3个篮板，1个抢断和1个盖帽。

其他要点：

-本场是德拉季奇在12月10日受伤后首次登场，但是他并没有花太多时间来找到状态。

看看他在第一节的这两个进球就是很好的证据。

德拉季奇得到了4分。

比赛记录：

-麦克格鲁德右膝盖挫伤没有回归。

-詹姆斯约翰逊，温斯洛，梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周一晚上7点30分主场迎战太阳。你可以从这里购买球票.