菲尼克斯太阳与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上主场迎战菲尼克斯太阳。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火和活塞的比赛中发生了什么?

考虑到季后赛冲刺，这场肯定是热火本赛季最让人失望的比赛之一-这也让热火现在落后活塞2个胜场，活塞现在也上升到了东部第7，而热火现在掉到了东部第10与魔术战绩相同，除了赞扬活塞在背靠背比赛第二场的下半场打出如此统治级的表现。热火在没有詹姆斯约翰逊和温斯洛防守格里芬的情况下，热火不得不需要在防守格里芬的时候使用包夹策略，这也使得他们的射手得到了足够的出手空间。史密斯整场比赛命中率也是爆炸，9投8中砍下22分，而帕楚里亚作为一名34岁速度并不快的老将有着+16的正负值。活塞的首发阵容可以对抗联盟中任何一支球队，当他们的板凳球员也打出周六这样的表现时，他们真的很强。对于热火来说赛季还有很长，但是这场输球可能会在4月中旬我们仍将记得的比赛。

2: 12月与太阳交手后，他们有什么变化呢？

热火在12月7日轻松击败了太阳，这场比赛也是他们交易阿里扎得到凯利·乌波尔后的第10天，乌波尔现在场均15.6分，4.5个篮板，1.2个抢断，1个盖帽。在交易截止前，太阳与热火的交易中得到了泰勒·约翰逊（艾灵顿后来被裁掉），热火得到了莱恩·安德森。泰勒·约翰逊能够帮助布克减轻一些持球的负担，在开始几场代表太阳的比赛中泰勒表现并不佳，但是在周六晚上泰勒16投10中得到了29分！

战绩上太阳现在仍然是乐透区的垫底，但是他们已经围绕布克和艾顿周围增加了射手和控球球员，同时他们有着非常强的空间掌握能力和运动天赋，这与老鹰有着非常多相似的地方，太阳不是一支你可以小看的队伍。

3: 布克本场比赛可以出场，热火应该如何调整他们的防守呢？

正如我们之前提到的，太阳现在有着很多有能力的射手以及侧翼进攻球员，特别是当布克保持健康时，他是场均可以送出7次助攻的球员。他不是那种可以颠覆比赛的球员，但是他非常的全面。热火有球员可以去1对1单防布克，这也让白边和阿德巴约可以更加放心的守护内线，防住太阳今年的状元艾顿。热火在上场面对活塞的下半场时面对他们的挡拆遇到了一些问题，布克的每次挡拆可以得到1.07分，这也是本场比赛需要注意的。在全明星开始前布克遭遇了轻微的大腿受伤，重新回归后的过去四场比赛中，这名22岁的球员场均23.3分，6.5个助攻，5.5个篮板，3分球命中率34.8%。总而言之在面对太阳的时候热火不需要有太多的特别的调整，但是他们需要注意对手的挡拆。

比赛记录

热火在过去17场与太阳的比赛中赢下了16场，12月7日115-98击败太阳。

热火现在26胜32负，太阳11胜50负。

斯波职业生涯面对太阳18胜2负（90%胜率），这也是他职业生涯中在面对所有球队里的最高。

布克场均24.7分，6.7个助攻。

麦克格鲁德，詹姆斯约翰逊，温斯洛都不确定能否出场，梅腾将会缺席。

效率 (排名):