76人99 - 热火122

迈阿密热火在周二晚上主场以122-99击败费城76人。韦德得到了热火最高的30分。

1. 韦德的最后一次表演

在韦德最后一次在美航球馆的表演，他没有让大家失望。

从比赛开始，韦德就充分利用了球场上球迷给他传递的能量，展示出他的种种绝技。

但是没有什么可以和他第四节的14分相比的。这一记记3分球让76人毫无对策。

这就是韦德的离开方式。

除了得到了球队最高的30分，韦德还得到了3个篮板，3个助攻和1个盖帽。

2. 依旧是那个UD

在第四节还有11分05秒的时候，队长哈斯勒姆正式替补出场。

完美的表演.

哈队得到了7分4个篮板。

3. 统治级的大个子

阿德巴约和白边在本场面对76人打出统治级表现。

阿德巴约在比赛第三节5投5中得到了球队最高的11分。

同时他还完成了这样一个漂亮的快攻得分。

…当然还有这个漂亮的防守。

阿德巴约11投8中得到了19分，9个篮板，2个助攻，1个抢断和2个盖帽。

白边也投进了前5次出手，并在比赛中完成了4个封盖。其中最精彩的可能是这个第一节对博班·马扬丹诺维奇的封盖。

白边本场8投7中得到了15分，9个篮板和4个盖帽。

其他要点:

-温斯洛本次比赛用出色的3分球帮助热火迅速拉开比分。

这名23岁的球员9投6中得到了16分，3分球5投4中，3个篮板，2个助攻和1个盖帽。

比赛记录：

-理查德森没有被激活。

下一场比赛:

-热火将在周三晚上客场挑战篮网。你可以从这里购买美航球馆的观看球票.