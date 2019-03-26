迈阿密热火与奥兰多魔术比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上主场迎战奥兰多魔术。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 周二晚上将会是波什球衣退役，你最喜欢的波什时刻是什么呢？

当然波什在球场上给大家留下了很多难以磨灭的记忆，无数次绝杀比赛，完成关键表演。我最喜欢的时候却是他在更衣室里，在球队训练后，他总是很平易近人可以亲切的跟记者攀谈。波什是一个非常有思想有修养有内涵的人，这也让他对比赛有他自己的观点，不论是那些他在场的比赛或者是其他的比赛。对于一个靠篮球吃饭的人来说，跟波什聊天都能够学到很多新的知识，所有的这些都会像他在篮球场上的表现一样让人记忆犹新。

2: 这场比赛的胜负的关键在哪里呢？

本赛季热火对战魔术2负1胜，这些比赛中都有着许多不一样的因素，10月份的交手魔术板凳打出统治表现，12月魔术的3分球命中率超过50%，这也让他们赢下了15分，几周后热火在两队交手中用他们的高命中率以及出色的首发发挥赢下了比赛。现在距离最近的两队交手已经相差快3个月，两支球队的阵容和轮转也有了很大的不一样。当然如果投篮命中率足够高的话，这些都不会对比赛有什么影响。但是如果任何一支球队如果在本场比赛中找到手感，那么这可能又是一场两位数分差的比赛。特别是这场比赛将会是两支球队在接下来赛程中最为关键的一场比赛。

热火在过去的比赛中有一些球员可以给魔术带来麻烦，阿德巴约如果首发的话，戈登也许会对位防守这也是我们之前不怎么见到的。魔术有着足够的射手和组织进攻的球员来冲击热火的区域联防，特别是武切维奇现在打出生涯最佳水平，泰伦·罗斯作为板凳也会给魔术带来不少投射得分。如果热火能够限制住罗斯的挡拆，就能够迫使魔术的进攻组织任务转移到另外球员身上，在面对一支只有几个进攻发动机的球队，更多的限制他们的进攻中轴将会让对手出现更多的失误。

魔术凭借防守已经拿下了5连胜，在这个连胜中每百回合防守他们让对手仅仅得到97.8分，这是位居全联盟第一的水平。这也得感谢武切维奇，布池，戈登，罗斯的表现。魔术不论是油漆区内还是3分线外都很好的封锁了对手。

我们会看到本场比赛会如何发展。

3: 本场比赛将会如何影响季后赛局势？

最近热火已经完成了很多场关键的卡位战，大部分比赛中热火都能够接管这些比赛，两次击败黄蜂，一次击败篮网，与活塞1胜1负。在奥兰多魔术击败了费城76人后，这场比赛已经成为了东部第8的争夺赛。如果魔术赢球，他们将会直接赢下与热火交手的记录。热火赢球，他们将会暂时取得卡位优势。换句话说，本场比赛可以说是另外一个一场顶两场的比赛。不论输赢本场比赛虽然不会直接影响最后排位，但是赢球的一方可以将自己的命运把握在自己的手里。在接下来还有不到10场的比赛中，这将会是非常重要的。

比赛记录：

热火现在面对魔术暂时1胜2负，上一场12月23日的比赛中，热火115-91击败魔术。

热火赢下了过去5场中的4场36胜37负，魔术现在5连胜36胜38负。

热火现在仅领先魔术半个胜场。

武切维奇场均20.8分，12.1个篮板，1个抢断。

麦克格鲁德，温斯洛都不确定能否出场。

效率 (排名):